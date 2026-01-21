English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • viral video : ಏಕಾಏಕಿ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ! ದಿಢೀರ್‌ ಬದಾಲಾವಣೆಯಿಂದ ದೇಶಕ್ಕಿದ್ಯಾ ಆಪತ್ತು?

Arabian Sea: ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಏಕಾಏಕಿ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಮೀನುಗಾರರು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 21, 2026, 10:29 AM IST
  • ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
  • ಹಡಗು ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ

Arabian Sea: ಗುಜರಾತ್‌ನ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕುದಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಹೊರಬರುವ ಹಾಗೂ ಬಲವಾದ ಅಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.

ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರವು ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಕರಾವಳಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಯುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಾಲ್ಘರ್‌ನಿಂದ ಗುಜರಾತ್‌ವರೆಗೆ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೈ ಅಲರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೀನುಗಾರರು ನೀರಿನೊಳಗಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ದೊಡ್ಡ ನೀರೊಳಗಿನ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಸೋರಿಕೆ ಅಥವಾ ಭೂಗರ್ಭದ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಲ್ಘರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೋಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕದಮ್ ಮಾತನಾಡಿ, “ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮುದ್ರ ಅಲೆಗಳಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಕುದಿಯುವ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಗಂಭೀರ ವಿಷಯ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಸಮುದ್ರ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಆಳ ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿನ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪರಿಸರದ ಡೇಟಾವನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ, ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಡಗು ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆ ದೃಢಪಟ್ಟರೆ ಬೆಂಕಿ ಅಥವಾ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕೊರತೆಯಂತಹ ಭಾರೀ ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದೆ.
 

Arabian SeaGujarat CoastBoiling Sea WaterDisaster AlertPalghar

