  • ಖಮೇನಿ ನಂತರ ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಯಾರು? ಮುಂದಿನ 3 ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ನಡುಕ..

ಖಮೇನಿ ನಂತರ ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಯಾರು? ಮುಂದಿನ 3 ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ನಡುಕ..

ಇರಾನ್‌ನ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಯಾರು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಇದೀಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Mar 1, 2026, 09:18 AM IST
  • ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಯುಗಾಂತ್ಯ.
  • ಖಮೇನಿ ನಂತರ ಇರಾನ್‌ ಮುಂದಿನ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಯಾರು?
  • ಇರಾನ್‌ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರ ಹೆಸರು.

ಖಮೇನಿ ನಂತರ ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಯಾರು? ಮುಂದಿನ 3 ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ನಡುಕ..

ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಖಮೇನಿ ಅವರ ಮಗಳು, ಅಳಿಯ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಗ ಕೂಡ  ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಖಮೇನಿ ರಾಜವಂಶವು ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ವತಃ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅವರ ನಂತರ ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಯಾರು? ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮೂರು ಹೆಸರುಗಳು ಸೇರಿದ್ದು, ಹುದ್ದೆಗೆ ಮೂವರು ನಾಯಕರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 

ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ 1989 ರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಈಗ ಖಮೇನಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1979 ರ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಅಧಿಕಾರ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರುಹೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ರುಹೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ 1989 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇರಾನಿನ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕನನ್ನು 88 ಸದಸ್ಯರ ತಜ್ಞರ ಸಭೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕನು ತನ್ನ ಸಂಪುಟದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಬಹಳ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ! ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಸೇರಿ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಹತ್ಯೆ..

ಇಂಪೋರ್ಟುಲ್ಲಾ ಅಲಿರೆಜಾ ಅರಫಿ
ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿರೆಜಾ ಅರಾಫಿ ಅವರನ್ನು ಖಮೇನಿಯವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಹಿರಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ಇರಾನ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಮದರಸಾಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರೂ ಆಗಿರುವ ಅವರು, ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹೊಜ್ಜತ್ ಓಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಕೋಮಿ
ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಹೊಜತ್ ಉಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮೊಹ್ಸೆನ್ ಕೋಮಿ. ಕೋಮಿ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಖಮೇನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಹಾಯಕರಾಗಿಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೋಮಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಅನುಭವವೂ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆ? ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಪೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ..!

ಅಯತುಲ್ಲಾ ಗುಲಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಮೊಹ್ಸಿನಿ ಎಜೆಇ
ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಘೋಲಮ್ ಹೊಸೇನ್ ಮೊಹ್ಸಿನಿ ಅಜೈ ಅವರನ್ನು ಖಮೇನಿ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಇರಾನ್‌ನ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು. ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಾನವು ಅವರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ದೇಶವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಭವವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಖಮೇನಿ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಯಾರು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅರಾಫಿ, ಮೊಹ್ಸೆನ್ ಕೋಮಿ ಮತ್ತು ಘೋಲಮ್ ಹೊಸೇನ್ ಅಜೈ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರುಗಳು ಸದ್ಯ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕನನ್ನು ತಜ್ಞರ ಸಭೆ (88 ಸದಸ್ಯರು) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು 1979ರ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದುಬೈನ ಪಾಮ್ ಜುಮೇರಾ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ; ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ.!

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

