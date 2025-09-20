ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ: ಮುಂದಿನ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಈ ರಾಶಿಯವರು: 2026ರ ಬಳಿಕ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ "ಜಗತ್ತಿನ ಅಧಿಪತಿ"

Baba Vanga 2026 shocking prediction: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ 2026ರ ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತಕಾರಿ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರುಡು ಅತೀಂದ್ರಿಯವು ಯುದ್ಧ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಲೋಕದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಹ ಊಹಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ 2026 ರ ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತಕಾರಿ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ನಾಟಕೀಯ ಘಟನೆಗಳ ವರ್ಷವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ, ಯುದ್ಧ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಲೋಕದ ಸಂಪರ್ಕದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ
ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಆರಂಭ:
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಆರಂಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ವಸಂತಕಾಲದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರಡುವ ಸಂಘರ್ಷ ಎಂದು ಅವರು ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧವು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿವೆ.
"ಜಗತ್ತಿನ ಅಧಿಪತಿ":
ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಪ್ರಬಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು "ಜಗತ್ತಿನ ಅಧಿಪತಿ" ಎಂದು ಸಹ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಇದನ್ನು ಸಂಘರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ:
ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ 2026 ರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಭೂಕಂಪಗಳು, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿಯ ಭೂಪ್ರದೇಶದ 7–8% ರಷ್ಟು ನಾಶವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಕೋಪಗಳು, ಅವರ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನೈಸರ್ಗಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವ ವಸಾಹತುಗಳಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಅವರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ತೊಂದರೆದಾಯಕ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ:
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ 2026ರ ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತಕಾರಿ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ಮಾನವ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಇದನ್ನು 2026 ರಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯು ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ:
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ವರ್ಷವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಸಿಂಹ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಅದೃಷ್ಟದವಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಯಾರು?
1911 ರಲ್ಲಿ ವಾಂಜೆಲಿಯಾ ಪಾಂಡೇವಾ ಡಿಮಿಟ್ರೋವಾ ಆಗಿ ಜನಿಸಿದ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ, ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ವಿಘಟನೆ ಮತ್ತು 9/11 ಸೇರಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಸುದ್ದಿಯು ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
