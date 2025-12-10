ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಜೀವಿಗಳ ದಾಳಿ, ಮಾನವನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ.! ಆಘಾತ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ 2026 ರ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ

Baba Vanga 2026 Prediction : ಬಲ್ಗೇರಿಯಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭವಿಷ್ಯಕಾರ ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅವರನ್ನು ಬಾಲ್ಕನ್ಸ್ನ ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾವಿಗೆ ಶತಮಾನಗಳ ಮೊದಲು ಸಂಭವಿಸುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಜವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 9/11 ದಾಳಿ, ರಾಣಿ ಡಯಾನಾ ಸಾವು ಮತ್ತು COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ 85% ನಿಜವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ, 2026 ರ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಹೌದು.. ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆಯಂತೆ. ಇದು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಂತಹ ಪೂರ್ವ ದೇಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ನಂತಹ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸೀಮಿತ ಗಡಿ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಇಡೀ ಖಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸ್ಕೈ ಹಿಸ್ಟರಿ ಚಾನೆಲ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವೆಂಗಾ, "ಪೂರ್ವವು ಪಶ್ಚಿಮದ ದೇಶಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಅವನತಿಯ ಆರಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಉಕ್ರೇನ್-ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅನೇಕ ತಜ್ಞರು ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವೆಂಗಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
ವೆಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್-ಜೂನ್ ವೇಳೆಗೆ ಭೂಕಂಪಗಳು, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಭೂಮಿಯ 7-8% ಭೂಮಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ನಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ನಗದು ಕೊರತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಕುಸಿಯುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಭೂಕಂಪ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ 7-8% ರ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, 2026 ರಲ್ಲಿ AI ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮಾನವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೆಂಗಾ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರೀಕೃತಗೊಂಡಂತಹ ಪ್ರಸ್ತುತ AI ಪ್ರಗತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರು 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಅಂಗಗಳು ಮತ್ತು ನರತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ AI ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆ ನೈತಿಕ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯೆಂದರೆ ಅನ್ಯಲೋಕದ ಸಂಪರ್ಕ. ನವೆಂಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಮೊದಲ ನೇರ ಅನ್ಯಲೋಕದ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪತ್ತೆಯಾದ ಅಂತರತಾರಾ ಧೂಮಕೇತು 3I/ATLAS ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ನಾಸಾ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ 2025 ರಲ್ಲಿ ಚಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲಾಸ್ ದೂರದರ್ಶಕದಿಂದ ಪತ್ತೆಯಾದ ಈ ಧೂಮಕೇತು ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಇದು ಪತ್ತೆಯಾದ ಮೂರನೇ ಅಂತರತಾರಾ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ನಾಸಾ ಇದನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಧೂಮಕೇತು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೂ. ಆದರೂ, ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅವಿ ಲೋಬ್ ಇದನ್ನು ಅನ್ಯಲೋಕದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.