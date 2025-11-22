English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಹೊಸ ವರ್ಷ 2026 ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ..! ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಜೀವಿಗಳ ದಾಳಿ, ಮಹಾಯುದ್ಧ.. ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಸ್ಪೋಟಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ

ಹೊಸ ವರ್ಷ 2026 ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ..! ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಜೀವಿಗಳ ದಾಳಿ, ಮಹಾಯುದ್ಧ.. ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಸ್ಪೋಟಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ

Baba Vanga predictions 2026: 'ಬಾಲ್ಕನ್ಸ್‌ನ ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿವೆ. ವಂಗಾ ಅವರು 2026 ರ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ನುಡಿದಿದ್ದು, ಜನರ ಗಮನ ಸೇಳೆಯುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 22, 2025, 11:25 PM IST
ಹೊಸ ವರ್ಷ 2026 ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ..! ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಜೀವಿಗಳ ದಾಳಿ, ಮಹಾಯುದ್ಧ.. ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಸ್ಪೋಟಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ

Baba Vanga news : 1911 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವಂಗಾ, ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದು ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದರು. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಿಜವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಾಬಾ ವಂಗಾ 1996 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನುಡಿದ ಹಲವಾರು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

2026 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪಗಳು, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅವು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಕೋಪಗಳು ಭೂಮಿಯ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಫೈಸಲಾಬಾದ್‌ನ ಬಾಯ್ಲರ್‌ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ.. 15 ಮಂದಿ ಸಾ*ವು, ಹಲವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ! 

2026 ರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ, ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು, ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವಿನ ನೇರ ಮುಖಾಮುಖಿಗೆ ಹಾಗೂ ತೈವಾನ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚೀನಾದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು 2026 ರಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ವೇಗವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ವರ್ಷವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. AI ಮಾನವ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದು ವಂಗಾ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಾನವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಏಲಿಯನ್‌ಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

