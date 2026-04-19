English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
ಶಿಶು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇಲಿ ವಿಷ ಪತ್ತೆ! ಆಹಾರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಷ?

ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಆಹಾರದ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಲಿ ವಿಷ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಒಂದು ಜಾರ್‌ನಲ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಇಲಿ ವಿಷದ ಮಾದರಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 19, 2026, 10:58 PM IST
  • ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಶಿಶು ಆಹಾರ ಕಂಪನಿ HiPP ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ
  • ಕಂಪನಿಯ ಆಹಾರ ಜಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಿ ವಿಷ (Rat Poison) ಪತ್ತೆ
  • ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಸೂಪರ್‌ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನ ವಾಪಸ್

Rat Poison Found in Baby Foodಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಶಿಶು ಆಹಾರ ಕಂಪನಿ HiPP ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಆಹಾರ ಜಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಿ ವಿಷ (Rat Poison) ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು SPAR ಸೂಪರ್‌ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಮಕ್ಕಳ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇಲಿ ವಿಷ 

ಕ್ಯಾರೆಟ್ ವಿತ್ ಪೊಟಾಟೊ (Carrot and Potato) ಹೊಂದಿರುವ 190 ಗ್ರಾಂನ ಶಿಶು ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನದ ಜಾರ್‌ನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಪದಾರ್ಥ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಬರ್ಗೆನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು SPAR ಸೂಪರ್‌ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸ್ತುವನ್ನ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ವಿತ್ ಪೊಟಾಟೊ ಜಾರ್ ಅನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ HiPP ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೆಕೊಂಡಿದೆ. ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು ಅಂತಾ ಕಂಪನಿಯು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ.  

ಜಾರ್‌ನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆ 

ಪೊಲೀಸರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಷ ಪದಾರ್ಥ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಜಾರ್‌ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ವೃತ್ತವಿರುವ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಅವುಗಳ ಮುಚ್ಚಳಗಳು ಮೊದಲೇ ಓಪನ್‌ ಆಗಿದ್ದವು ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮುದ್ರೆಗಳು ಸಹ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಜಾರ್‌ಗಳಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾದ ಪೊಲೀಸರು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಜಾರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಷ ಪದಾರ್ಥ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

ಜನರಿಗೆ ಹಣ ವಾಪಸ್!

ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ HiPP ಕಂಪನಿಯು, ʼನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು SPAR ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಬಾಹ್ಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆʼ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ. SPAR ಮತ್ತು HiPP ಗ್ರಾಹಕರು SPAR ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಜಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸದಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಕೈಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.  ಈ ಘಟನೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಇದನ್ನ “ಬಾಹ್ಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರು ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Rat PoisonBaby Food ProductsHiPP Baby Food JarAustriaRat Poison

Trending News