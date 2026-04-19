ಶಿಶು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇಲಿ ವಿಷ ಪತ್ತೆ! ಆಹಾರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಷ?

Rat Poison Found in Baby Food: ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಶಿಶು ಆಹಾರ ಕಂಪನಿ HiPP ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಆಹಾರ ಜಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಿ ವಿಷ (Rat Poison) ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು SPAR ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇಲಿ ವಿಷ
ಕ್ಯಾರೆಟ್ ವಿತ್ ಪೊಟಾಟೊ (Carrot and Potato) ಹೊಂದಿರುವ 190 ಗ್ರಾಂನ ಶಿಶು ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನದ ಜಾರ್ನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಪದಾರ್ಥ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಬರ್ಗೆನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು SPAR ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸ್ತುವನ್ನ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ವಿತ್ ಪೊಟಾಟೊ ಜಾರ್ ಅನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ HiPP ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೆಕೊಂಡಿದೆ. ಜಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು ಅಂತಾ ಕಂಪನಿಯು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಜಾರ್ನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಪೊಲೀಸರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಷ ಪದಾರ್ಥ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಜಾರ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ವೃತ್ತವಿರುವ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಅವುಗಳ ಮುಚ್ಚಳಗಳು ಮೊದಲೇ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದವು ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮುದ್ರೆಗಳು ಸಹ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಜಾರ್ಗಳಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾದ ಪೊಲೀಸರು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಜಾರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಷ ಪದಾರ್ಥ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜನರಿಗೆ ಹಣ ವಾಪಸ್!
ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ HiPP ಕಂಪನಿಯು, ʼನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು SPAR ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಬಾಹ್ಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆʼ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ. SPAR ಮತ್ತು HiPP ಗ್ರಾಹಕರು SPAR ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಜಾರ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸದಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಕೈಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಇದನ್ನ “ಬಾಹ್ಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರು ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.