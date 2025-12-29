English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹೆಣ್ಣುಮಗುವಿನ ಜನನಕ್ಕೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ..! ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯ್ತು ಇಟಲಿಯ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿ

30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹೆಣ್ಣುಮಗುವಿನ ಜನನಕ್ಕೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ..! ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯ್ತು ಇಟಲಿಯ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿ

Italian village: ಕೇವಲ ವಯಸ್ಸಾದವರೇ ಇರುವ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೀಗ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 29, 2025, 03:34 PM IST
  • ಪಗ್ಲಿಯಾರಾ ಡೀ ಮಾರ್ಸಿ ಕೇವಲ 20 ಜನರಿರುವ ಸುಂದರ ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿದೆ
  • ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಬೆಕ್ಕುಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು

Trending Photos

ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌.. ಒಮ್ಮೆಲೆಗೆ ₹15,000ವರೆಗೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಲಿದೆ ಚಿನ್ನ!
camera icon10
Gold Silver Price Crash Alert
ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌.. ಒಮ್ಮೆಲೆಗೆ ₹15,000ವರೆಗೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಲಿದೆ ಚಿನ್ನ!
2026ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 4 ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಗಗಳು: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯಿಂದ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ
camera icon5
budhaditya yoga 2025
2026ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 4 ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಗಗಳು: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯಿಂದ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ
ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್..!‌ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯೋದ್ಯಾರು?
camera icon6
Bigg Boss Kannada double elimination
ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್..!‌ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯೋದ್ಯಾರು?
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಲೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ವೈಲ್ಡ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಸೂರಜ್‌ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?
camera icon6
suraj singh Remuneration
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಲೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ವೈಲ್ಡ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಸೂರಜ್‌ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?
30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹೆಣ್ಣುಮಗುವಿನ ಜನನಕ್ಕೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ..! ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯ್ತು ಇಟಲಿಯ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿ

Italian village: ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೋನಿ ಅವರ ಸಣ್ಣ ದೇಶವಾದ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಬ್ರುಝೋ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಹಳೆಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಕಥೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ಪಗ್ಲಿಯಾರಾ ಡೀ ಮಾರ್ಸಿ. ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಜನಿಸಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಲಾರಾ ಬುಸ್ಸಿ ಟ್ರಾಬುಕೊ ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಈ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಹಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಅಳು ಕೇಳಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಬೆಕ್ಕುಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದವು. ಈಗ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಜನನ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ಅಲೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಿಂದೂ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವೆಂದು ಕರೆಯುವ ರಾಮಾಯಣ ಯಾವ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುಸ್ತಕ ಗೊತ್ತಾ?

ಪಗ್ಲಿಯಾರಾ ಡೀ ಮಾರ್ಸಿ ಕೇವಲ 20 ಜನರಿರುವ ಸುಂದರ ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ  ಹುಟ್ಟಿದ ಹೆಣ್ಣುಮಗುವಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಸ್ತರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹೆಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿತದಲ್ಲಿತ್ತು, ಈ ನಡುವೆ ಈ ಹೆಣ್ಣುಮಗುವಿನ ಆಗಮನವು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇಟಲಿಯ ಹಳ್ಳಿ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶವಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣವು 2024 ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3.7 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಸರಾಸರಿ 1.18 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 2025 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಹುಡುಗಿಯ ಜನನವು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಓದುವ ಒತ್ತಡವೂ ಅಲ್ಲ, ಹೊಡೆಯುವ ಭಯವೂ ಅಲ್ಲ.. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು 'ಶಾಲೆ' ಇಲ್ಲ! ಕಾರಣ ಏನಿರಬಹುದು?

ಕೇವಲ ವೃದ್ಧರ ಹಳ್ಳಿ
ಇಟಲಿಯ ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಈಗ ವೇಗವಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳು ಕುಗ್ಗುತ್ತಿವೆ. ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಯಾರೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನಗರಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಯುರೋಪಿನ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಇಟಲಿ ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಮಾನವಶಕ್ತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರು ಮಾತ್ರ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರವೂ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.

 

ItalyNatalityLaraReBirthCastellafiume

Trending News