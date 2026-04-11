  • ಬಳ್ಳಾರಿ: ಸೌಹಾರ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ 7.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಂಚಿಸಿ ಪಂಗನಾಮ ಹಾಕಿದ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್!

Ballari Bank Fraud: ಆರೋಪಿ ಎಂ. ರಮೇಶ್ 2023ರಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಕೈಚಳಕ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Apr 11, 2026, 01:50 PM IST
  • ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಡಿಟ್ ನಡೆಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
  • ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಮೇಶ್ ಮಾಡಿರುವ ಅಕ್ರಮಗಳು ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿವೆ
  • ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಂಡಳಿಯು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದೆ.

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ವಿ ಪಟ್ಟಣ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಶಾಖೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 7.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಂ. ರಮೇಶ್ ಎಂಬಾತನೇ ಈ ವಂಚನೆಯ ಸೂತ್ರಧಾರನಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಹಣ ಲಪಟಾಯಿಸಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.

ಈ ವಂಚನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಆರೋಪಿ ಎಂ. ರಮೇಶ್ 2023ರಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಕೈಚಳಕ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ.ಒಟ್ಟು ಆರು ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಈ ವಂಚನೆ ಎಸಗಲಾಗಿದೆ.ಗ್ರಾಹಕರ ನಕಲಿ ಸಹಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ (OD) ಲೋನ್ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.ಒಂದೊಂದು ಖಾತೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿಯಿಂದ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ವಂಚನೆಯ ಮೊತ್ತ 7.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಡಿಟ್ ನಡೆಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಮೇಶ್ ಮಾಡಿರುವ ಅಕ್ರಮಗಳು ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಂಡಳಿಯು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದೆ.

ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆರೋಪಿ ಎಂ. ರಮೇಶ್ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಎಪಿಎಂಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿದಾರಿಕೆ ಇದೆಯೇ ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ.
 

BallariBallari Bank FraudManvi Pattana Souharda Sahakari BankJunior Assistant Manager Scam₹7.5 Crore Embezzlement

