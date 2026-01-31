English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 10 ನಗರಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಲೂಚ್ ಉಗ್ರರು! ಕ್ವೆಟ್ಟಾದಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತ ಪಾಕ್ ಸೈನಿಕರು..!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 10 ನಗರಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಲೂಚ್ ಉಗ್ರರು! ಕ್ವೆಟ್ಟಾದಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತ ಪಾಕ್ ಸೈನಿಕರು..!

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಬಲೂಚ್ ಉಗ್ರರ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಸೈನಿಕರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 31, 2026, 09:54 PM IST
  • ಬಿಎಲ್‌ಎ ಯೋಧರು ಈಗ ಗ್ವಾದರ್ ಬಂದರ್ ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿವೆ
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಭೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಉಂಟಾಗಿದೆ

Trending Photos

penguins Love: ಪೆಂಗ್ವಿನ್‌ಗಳು ಪ್ರೊಪೋಸ್ ಮಾಡಲು ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪೆಂಗ್ವಿನ್‌ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಚ್ಚರಿ ಪಡೋದಂತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
camera icon8
PenguinLove
penguins Love: ಪೆಂಗ್ವಿನ್‌ಗಳು ಪ್ರೊಪೋಸ್ ಮಾಡಲು ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪೆಂಗ್ವಿನ್‌ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಚ್ಚರಿ ಪಡೋದಂತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
ರಿಯಲ್‌ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಜೆ ರಾಯ್‌ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಕಾರ್‌ಗಳೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ.. ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ
camera icon9
C.J. Roy death
ರಿಯಲ್‌ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಜೆ ರಾಯ್‌ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಕಾರ್‌ಗಳೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ.. ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ
RCB ವಿರುದ್ಧ ಸೆಂಚುರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಮಗನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಲೇಡಿ ಕಿಂಗ್‌.. ಮಹಿಳೆಯನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಆಟಗಾರ್ತಿ!
camera icon6
RCB ವಿರುದ್ಧ ಸೆಂಚುರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಮಗನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಲೇಡಿ ಕಿಂಗ್‌.. ಮಹಿಳೆಯನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಆಟಗಾರ್ತಿ!
ವಿಶೇಷ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು.. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
camera icon6
Gajakesari Yoga
ವಿಶೇಷ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು.. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 10 ನಗರಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಲೂಚ್ ಉಗ್ರರು! ಕ್ವೆಟ್ಟಾದಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತ ಪಾಕ್ ಸೈನಿಕರು..!

ಕರಾಚಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಬಲೂಚ್ ಉಗ್ರರು 10 ನಗರಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಲೂಚ್ ಉಗ್ರರು ಇದನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಹೀರೋದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಹೋರಾಟ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ದಿ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್' 'ಎಕ್ಸ್' ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಿಎಲ್ಎ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಸ್ಥಳೀಯ ಬಲೂಚ್ ಜನರು ಅವರನ್ನು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಬಲೂಚ್ ಉಗ್ರರ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಸೈನಿಕರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಬಿಎಲ್‌ಎ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದ ಕ್ವೆಟ್ಟಾ, ನೋಶ್ಕಿ, ಮಸ್ತುಂಗ್, ದಲ್ಬಂದಿನ್, ಕಲಾತ್, ಖರನ್, ಗ್ವಾದರ್, ಪಾಸ್ನಿ, ಟಂಪ್ ಮತ್ತು ಬುಲೇಡಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ತನ್ನ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಐಎಸ್‌ಐ ಶಿಬಿರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಕ್ವೆಟ್ಟಾದಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿದ್ದು, ವಾಹನಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಬಿಎಲ್‌ಎ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ದೃಶ್ಯ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 10 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ  ಸೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ , ಹಲವಾರು ಬಿಎಲ್‌ಎ ಯೋಧರು ಸಹ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಕ್ವೆಟ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದಲ್ಲದೆ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಿಎಲ್‌ಎ ಯೋಧರು ಈಗ ಗ್ವಾದರ್ ಬಂದರ್ ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿವೆ.ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಭೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಬಿಎಲ್‌ಎಯ ಮಹಿಳಾ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದಾದ್ಯಂತ ಬಿಎಲ್‌ಎ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಭೀಕರ ದಾಳಿಗಳ ನಡುವೆ, ಬಲೂಚ್ ನಾಯಕ ಸರ್ದಾರ್ ಅಖ್ತರ್ ಮೆಂಗಲ್ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ, "ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಭಯಾನಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

About the Author
Pakistan NewsPakistan Crisispakistan breaking newsBalochistan NewsBalochistan conflict

Trending News