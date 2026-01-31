ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 10 ನಗರಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಲೂಚ್ ಉಗ್ರರು! ಕ್ವೆಟ್ಟಾದಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತ ಪಾಕ್ ಸೈನಿಕರು..!

ಕರಾಚಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಬಲೂಚ್ ಉಗ್ರರು 10 ನಗರಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಲೂಚ್ ಉಗ್ರರು ಇದನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಹೀರೋದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಹೋರಾಟ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಿ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್' 'ಎಕ್ಸ್' ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಿಎಲ್ಎ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಸ್ಥಳೀಯ ಬಲೂಚ್ ಜನರು ಅವರನ್ನು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಬಲೂಚ್ ಉಗ್ರರ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಸೈನಿಕರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
Latest visuals from Quetta as a Police station is completely destroyed and BLA fighters can be seen at rooftops. pic.twitter.com/FU49ncIev0
ಬಿಎಲ್ಎ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದ ಕ್ವೆಟ್ಟಾ, ನೋಶ್ಕಿ, ಮಸ್ತುಂಗ್, ದಲ್ಬಂದಿನ್, ಕಲಾತ್, ಖರನ್, ಗ್ವಾದರ್, ಪಾಸ್ನಿ, ಟಂಪ್ ಮತ್ತು ಬುಲೇಡಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ತನ್ನ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಐಎಸ್ಐ ಶಿಬಿರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಕ್ವೆಟ್ಟಾದಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿದ್ದು, ವಾಹನಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಬಿಎಲ್ಎ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ದೃಶ್ಯ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 10 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ , ಹಲವಾರು ಬಿಎಲ್ಎ ಯೋಧರು ಸಹ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಕ್ವೆಟ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದಲ್ಲದೆ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
Latest footage from Kharan, heavy gunfire and explosions reported from the city. pic.twitter.com/hyYiaiwtRe
ಬಿಎಲ್ಎ ಯೋಧರು ಈಗ ಗ್ವಾದರ್ ಬಂದರ್ ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿವೆ.ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಭೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಬಿಎಲ್ಎಯ ಮಹಿಳಾ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದಾದ್ಯಂತ ಬಿಎಲ್ಎ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಭೀಕರ ದಾಳಿಗಳ ನಡುವೆ, ಬಲೂಚ್ ನಾಯಕ ಸರ್ದಾರ್ ಅಖ್ತರ್ ಮೆಂಗಲ್ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ, "ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಭಯಾನಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.