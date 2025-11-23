ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಪೇಮಸ್‌ ಸಿಟಿ..!

Bangalore is the fastest growing city : 2024 ರ ಸ್ಯಾವಿಲ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಬ್ಸ್ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಗರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
2033 ರವರೆಗೆ ನಗರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸುವ ಈ ಸಮಗ್ರ ಜಾಗತಿಕ ಅಧ್ಯಯನವು, ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾದ 230 ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಟಾಪ್ ಐದು ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮೂರು ಭಾರತೀಯ ನಗರಗಳು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ, ಇದು ಭಾರತದ ನಗರ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಕೂಲಂಕುಶವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
"ಭಾರತದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬೆಂಗಳೂರು, ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳು, ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಬಲವಾದ ವಲಸೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ 15 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 14 ನಗರಗಳು ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ನಗರ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ಖಂಡದ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 2050 ರ ವೇಳೆಗೆ, ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು 68% ಜನರು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಯೋಜಿಸಿದೆ, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಹುಪಾಲು ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿದೆ.