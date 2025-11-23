English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಪೇಮಸ್‌ ಸಿಟಿ..!

ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಪೇಮಸ್‌ ಸಿಟಿ..!

Bangalore is the fastest growing city: ಸಾವಿಲ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಬ್ಸ್ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾದ 230 ಜಾಗತಿಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 23, 2025, 05:07 PM IST
  • ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಟಾಪ್‌ ಐದು ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮೂರು ಭಾರತೀಯ ನಗರಗಳು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ
  • ಇದು ಭಾರತದ ನಗರ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಕೂಲಂಕುಶವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

Trending Photos

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಈ ದಿನದಿಂದಲೇ ಬ್ಯಾನ್‌ ಆಗಲಿವೆ 500 ರೂ. ನೋಟು!?
camera icon11
RBI 500 rupee note ban
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಈ ದಿನದಿಂದಲೇ ಬ್ಯಾನ್‌ ಆಗಲಿವೆ 500 ರೂ. ನೋಟು!?
ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಿದ್ರೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ, ಹಣ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ಗುಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ
camera icon8
gold wastage
ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಿದ್ರೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ, ಹಣ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ಗುಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ
ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೆ 2030ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಲಾಭ-ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
camera icon5
Gold Investment
ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೆ 2030ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಲಾಭ-ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಪ್ರವೇಶ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 7ರಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಶುರು
camera icon5
Mangal Gochar 2025
ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಪ್ರವೇಶ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 7ರಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಶುರು
ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಪೇಮಸ್‌ ಸಿಟಿ..!

Bangalore is the fastest growing city : 2024 ರ ಸ್ಯಾವಿಲ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಬ್ಸ್ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಗರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

2033 ರವರೆಗೆ ನಗರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸುವ ಈ ಸಮಗ್ರ ಜಾಗತಿಕ ಅಧ್ಯಯನವು, ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾದ 230 ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಟಾಪ್‌ ಐದು ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮೂರು ಭಾರತೀಯ ನಗರಗಳು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ, ಇದು ಭಾರತದ ನಗರ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಕೂಲಂಕುಶವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

"ಭಾರತದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬೆಂಗಳೂರು, ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳು, ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಬಲವಾದ ವಲಸೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ 15 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 14 ನಗರಗಳು ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ನಗರ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ಖಂಡದ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 2050 ರ ವೇಳೆಗೆ, ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು 68% ಜನರು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಯೋಜಿಸಿದೆ, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಹುಪಾಲು ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿದೆ.
 

BengaluruSilicon ValleySouth Indian CitiesBangalore is the fastest growing city in the worldIndian cities in the list of fastest growing cities in the world

Trending News