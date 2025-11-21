ನೆರೆಯ ದೇಶ ಬಾಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಕಂಪಿಸಿದ ಭೂಮಿ, ಎದ್ನೋ ಬಿದ್ನೋ ಅಂತಾ ಓಡಿದ ಮಂದಿ..!ಏಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪನ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ..?

Bangladesh earthquake: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಘೋರಶಾಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.8ಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಭೂಕಂಪದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ನರಸಿಂಗ್ಡಿಯಿಂದ 14 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಬಾಂಗ್ಲಾ ರಾಜಧಾನಿ ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕಂಪಿಸಿದ್ದು, ಮನೆಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಬಿದ್ದಾಗ ನಿವಾಸಿಗಳು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಾರ, ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ 5.7 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ನೆರೆಯ ದೇಶದ ನರಸಿಂಗ್ಡಿಯಿಂದ 13 ಕಿ.ಮೀ ದಕ್ಷಿಣ-ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 10 ಕಿ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಭೂಕಂಪನದ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿವಾಸಿಗಳು ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹುಡುಕಿದರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೀನು ಸಿಗದ ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ಸಮುದ್ರ..! ಎಷ್ಟೇ ಆಳ ಇದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯರು ಮುಳುಗದ ಸಾಗರ
ಅತ್ತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕಂಪನ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಕಂಪನದ ಅನುಭವ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಭೂಕಂಪದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಘು ಕಂಪನದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಇತರ ಪೀಠೊಪಕರಣಗಳು ಅಲುಗಾಡುವುದನ್ನ ಕಂಡು ಜನರು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೇ ದುಡಿಯುವಷ್ಟು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಗಳಿಸ್ತೀರಾ..! ಬಲಿಷ್ಠ ಕರೆನ್ಸಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರೇ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಪಿಸಿದ ಭೂಮಿ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೂ 5.2 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಭೂಕಂಪದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು 135 ಕಿ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು NCS ತಿಳಿಸಿದೆ. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಾವು- ನೋವಿನ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಭೂಕಂಪನ ವಲಯಗಳು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ವಿಶ್ವದ ಭೂಕಂಪನಶೀಲ ಸಕ್ರಿಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.