  • Kannada News
  • World
  • ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಜೆನ್Z ಎಲೆಕ್ಷನ್‌! ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ಭವಿಷ್ಯ ಬದಲಿಸುತ್ತಾ ಯುವಜನತೆ?

Bangladesh Election 2026: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 2026ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಯುವಜನರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಇದನ್ನು ‘ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಜೆನ್ Z ಚುನಾವಣೆ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 12, 2026, 10:18 AM IST
  • ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಬಲಪಡಿಸುವ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರ ವಿವರಿಸಿದೆ
  • ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಿಧನದ ಕಾರಣ ಮತದಾನ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ

Bangladesh Election 2026: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 2026ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಯುವಜನರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಇದನ್ನು ‘ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಜೆನ್ Z ಚುನಾವಣೆ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

2024ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುವ ದಂಗೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಸರ್ಕಾರ ಪತನಗೊಂಡಿತ್ತು. ನಂತರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂನಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಕೇವಲ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ; ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಹಂತವಾಗಿಯೂ ಇದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 84 ಅಂಶಗಳ ಸುಧಾರಣಾ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕುರಿತು ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹವೂ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ 28.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೇ?

ದೇಶಾದ್ಯಂತ 299 ಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು 50 ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದು, 1,755 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 273 ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 127 ಮಿಲಿಯನ್ ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಿಧನದ ಕಾರಣ ಮತದಾನ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.

ಸುಧಾರಣಾ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಅವಧಿಯ ಮಿತಿ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನೆ ರಚನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಬಲಪಡಿಸುವ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರ ವಿವರಿಸಿದೆ.

ದಶಕಗಳಿಂದ ರಾಜಕೀಯದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದ ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಂದಣಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿ ಪಕ್ಷ (ಬಿಎನ್‌ಪಿ) ಮತ್ತು ಜಮಾತ್-ಇ-ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ನಡುವೆ ಇದೆ. ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ನಂತರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿರುವ ಬಿಎನ್‌ಪಿ ನಾಯಕ ತಾರಿಕ್ ರೆಹಮಾನ್ ಪ್ರಬಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತೈವಾನ್ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಯ್ತಾ ಚೀನಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಡ್ರಾಗನ್ ದೇಶದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ..!

ಇದರ ನಡುವೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಚೀನಾ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹಸೀನಾ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಚೀನಾದ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಹತ್ತರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ರಾಜಕೀಯ ಸಮತೋಲನದ ಮೇಲೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
 

