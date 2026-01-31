English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏಕಾಏಕಿ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ..!

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏಕಾಏಕಿ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ..!

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಚೀನಾದಿಂದ 20 ಸುಧಾರಿತ J-10CE ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ.ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಮತೋಲನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಎರಡೂ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 31, 2026, 08:02 PM IST
  • ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದವು
  • ಭಾರತದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು
  • ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏಕಾಏಕಿ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಚಿತ್ತಗಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾದ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ (SEZ) ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈಗ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಈಗ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಡ್ರೋನ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಚೀನಾದಿಂದ 20 ಸುಧಾರಿತ J-10CE ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ.ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಮತೋಲನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಎರಡೂ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗನ್‌ನಿಂದ ಶೂಟ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಆ*ತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ..! ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ಸಾವು

ಈ ಸರಿಸುಮಾರು 850 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಭೂಮಿ ಚಿತ್ತಗಾಂಗ್‌ನ ಮಿರ್ಸರೈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತದ ಗಡಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಡ್ರೋನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.ಚೀನಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮತ್ತು ಲಂಬವಾದ ಟೇಕ್-ಆಫ್ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ.ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮೂರನೇ ಡ್ರೋನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ದೇಶವಾಗಲಿದೆ.

ಭಾರತ-ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಹಿ:

2015 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದವೊಂದು ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು.ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಢಾಕಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ (IEZ) ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ (G2G) ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ (LoC) ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. 2019 ರಲ್ಲಿ BEZA ಮತ್ತು ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು SEZ ನಡುವೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಭಾರತ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು $115 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೂರಾರು ನೀರಾನೆಗಳ ನಡುವೆ ಒಂಟಿ ಸಲಗ.. ರೋಚಕ ಕಾಳಗ..! ಗುಂಡಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ 

ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದೇಕೆ?

-ಎಲ್‌ಒಸಿ ನಿಧಿಯ ಕೇವಲ 1% ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
-ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ
-ಆ ಭೂಮಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು.

2024 ರಲ್ಲಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಯೂನಸ್ ಅವರ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು. ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ, BEZA ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚೌಧರಿ ಆಶಿಕ್ ಮಹಮೂದ್ ಬಿನ್ ಹರುನ್ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಈಗ ರಕ್ಷಣಾ ಅಥವಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಇದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕಾಗುವ ನಷ್ಟವೇನು?

ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.

ಭಾರತದ ರಫ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದವು.

ಭಾರತದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು.

ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಯೋಜನೆಯ ರದ್ದತಿಯು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ.

ಚೀನಾದಿಂದ 20 J-10CE ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಒಪ್ಪಂದ

SEZ ರದ್ದತಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು 20 J-10CE ಬಹುಪಯೋಗಿ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ.

ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ: $2.2 ಬಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ರೂ. 20,000 ಕೋಟಿ).

ವಿತರಣೆ: 2027 ರೊಳಗೆ.

ಮರುಪಾವತಿ: 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ.

J-10CE ಆಧುನಿಕ 4.5-ಪೀಳಿಗೆಯ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವಾಗಿದ್ದು, AESA ರಾಡಾರ್, PL-15E ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ದತ್ತಾಂಶ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಂತರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಈ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೂರನೇ ದೇಶವಾಗಲಿದೆ.

ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಸ್ತಾಂತರ

ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪೈಲಟ್‌ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾದ ಗುವಾಂಗ್‌ಝೌನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.ಢಾಕಾದ ಕುರ್ಮಿಟೋಲಾ ಮತ್ತು ಕಾಕ್ಸ್ ಬಜಾರ್ ವಾಯುನೆಲೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಫೋರ್ಸ್ ಗೋಲ್ 2030 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಾಯುಪಡೆಯನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ.ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇದು 44 ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 212 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಜೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಮೂಲದವುಗಳಾಗಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gold rate drop:ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕುಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ!

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮತೋಲನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ

ಚೀನಾ ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ 36 J-10CE ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಚೀನಾದ ಕಡೆಗೆ ವಾಲುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸವಾಲಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾದ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದ ರದ್ದತಿ, ಡ್ರೋನ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಂತರದ ಚೀನೀ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಖರೀದಿಯು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಭದ್ರತಾ ಭೂದೃಶ್ಯದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

