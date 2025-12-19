English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಹಿಂದೂ ಯುವಕನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಜೀವ ತೆಗೆದ ಕಿರಾತಕರು, ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಸುಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ರು.. ಆದ್ರೆ ಕೇಸ್‌ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ!

ಹಿಂದೂ ಯುವಕನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಜೀವ ತೆಗೆದ ಕಿರಾತಕರು, ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಸುಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ರು.. ಆದ್ರೆ ಕೇಸ್‌ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ!

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುವ ನಾಯಕ ಶರೀಫ್‌ ಒಸ್ಮಾನ್‌ ಹಾದಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ನಂತರ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಅಶಾಂತಿ ವಾತಾವರಣ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 19, 2025, 04:18 PM IST
  • ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಂಗೆ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದ್ದು ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ
  • ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಕಿರಾತಕರು
  • ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು

ಹಿಂದೂ ಯುವಕನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಜೀವ ತೆಗೆದ ಕಿರಾತಕರು, ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಸುಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ರು.. ಆದ್ರೆ ಕೇಸ್‌ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ!

ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಗುಂಪೊಂದು ಹಿಂದೂ ಯುವಕನನ್ನ ಮನಬಂದಂತೆ ಥಳಿಸಿ ಜೀವ ತೆಗೆದು, ಪೊಲೀಸರು ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಲಾಗಿದೆ. ಮೈಮೆನ್ಸಿಂಗ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯಲಿ ಹಿಂದೂ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಕ್ರೌರ್ಯ ಮೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. 

ಮೃತ ಯುವಕನನ್ನು ದೀಪು ಚಂದ್ರದಾಸ್‌ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾಲುಕಾ ಉಪಾಜಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್‌ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್‌ ಆಗುವಾಗ ಗುಂಪೊಂದು ಯುವಕನನ್ನ ಸುತ್ತುವರೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ಧಗಳಿಂದ ಮೊದಲು ನಿಂದಿಸಿದೆ. ಬಳಿಕ ಮನಸೋಯಿಚ್ಛೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಯುವಕನ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರಿ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಗುಂಪು ಯುವಕನ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮರವೊಂದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕೇಸ್‌ ಅನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಸಂಸತ್‌ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಯುವ ನಾಯಕ ಶರೀಫ್‌ ಒಸ್ಮಾನ್‌ ಹಾದಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ನಂತರ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳು ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಶಾಂತಿ ವಾತಾವರಣ ಮೂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಭಯದಲ್ಲೇ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ನಾಯಕ ಶರೀಫ್‌ ಒಸ್ಮಾನ್‌ ಹಾದಿ ಮೃತದೇಹ ಇಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

