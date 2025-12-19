ಚೀನಾದ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ..! ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ನೆರೆಯ ಬಾಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ..?

ನವದೆಹಲಿ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಮಧ್ಯೆ ಗುರುವಾರದಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.ಈ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಚೀನಾ ದೇಶವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಈಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದ ಉತ್ತರ ಗಡಿಯಿಂದ ಕೇವಲ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಲಾಲ್ಮೊನಿರ್ಹತ್ ವಾಯುನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ರನ್ವೇ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೊಸ ಭದ್ರತಾ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧ
ತನ್ನ ವಾಯುಬಲದ ಜೊತೆಗೆ, ಚೀನಾ ತನ್ನ ಕಡಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಪೂರಕ ಎನ್ನುವಂತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪೆಕುವಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 8 ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗಳಿಗೆ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಯಾರ್ಡ್ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಸದ್ಯ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಕೇವಲ ಎರಡು ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಈಗ ಚೀನಾದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದವಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ನಿರ್ಮಾಣವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮತೋಲನದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಮೊಂಗ್ಲಾ ಬಂದರಗೆ ಚೀನಾದ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು:
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಲ್ಲಿ $370 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೊಂಗ್ಲಾ ಬಂದರನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ.ಇದರಿಂದ ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
ಲಾಲ್ಮೋನಿರ್ಹತ್ ವಾಯುನೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ಆತಂಕ:
ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು (DGMO) ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು.ಆದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಈ ಲಾಲ್ಮೋನಿರ್ಹತ್ ವಾಯುನೆಲೆಯನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ತಜ್ಞರು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು 1971 ರ ನಂತರದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಲಾಲ್ಮೋನಿರ್ಹತ್ ವಾಯುನೆಲೆಯು ಸಿಲಿಗುರಿ ಕಾರಿಡಾರ್ (ಚಿಕನ್ ನೆಕ್) ನಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.ಈ ಕಿರಿದಾದ ಕಾರಿಡಾರ್ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತವನ್ನು ದೇಶದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರೆ ಕೇವಲ 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಈ ಮಾರ್ಗವು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ದೇಶದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಸಿಲಿಗುರಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಇದನ್ನು ಚಿಕನ್ ನೆಕ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ .
– ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿರುವ 22 ಕಿಮೀ ಅಗಲದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ .
– ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾದರೆ ಭಾರತವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು .
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
ಭಾರತದ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಭಾರತದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಹೊಸ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದೆ ವೇಳೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಮಿತಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
ಚೀನಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಜಮಾತೆ-ಇ - ಇಸ್ಲಾಮಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ ಆ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಚೀನಾ ತನ್ನ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.