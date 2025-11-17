ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆದಿರುವ ದಂಗೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಮರೆತಿಲ್ಲ.ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಹಾಗೂ ಹಿಂಸಾಚಾರಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಪತನವಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು.
ಈಗ ದಂಗೆ ನಡೆದು ಸುಮಾರು 16 ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದಿವೆ, ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ.ಈಗ ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗಳ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ಹದಗೆಡುತ್ತಿದೆ.ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ರಾಜಧಾನಿ ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಬೀದಿಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು,ಢಾಕಾ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಪೊಲೀಸ್ (ಡಿಎಂಪಿ) ಆಯುಕ್ತ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಜ್ಜದ್ ಅಲಿ ಅವರು ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವವರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹರಿಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತವರಿನಲ್ಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗ...! ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಕಳಪೆ ದಾಖಲೆ
ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ..!
ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಆರೋಪಗಳಿದ್ದು,ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೇಗಂ ರೋಕಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಬು ಸಯೀದ್ ಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಆರೋಪ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ.ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಢಾಕಾದ ಚಂಖರ್ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ 6 ಜನರನ್ನು ಕೊಂದ ಆರೋಪವೂ ಇದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಹಸೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ (ಐಸಿಟಿ) ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪವೂ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ.ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರ ಕುರಿತಾದ ತನಿಖಾ ವರದಿಯು ಮೇ 12, 2025 ರಂದು ಬಂದಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರು ಕೊಲೆಗಳಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿತು ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 1400 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 25000 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ 13 ಜನರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಐದು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.