Beer Cheaper Than Water : ಕುಡಿಯಲು ಹನಿ ನೀರಿಗೂ ಪರದಾಡುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡ್ರಮ್‌ಗಟ್ಟಲೇ ಬಿಯರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬ್ತೀರಾ?  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 26, 2025, 07:56 PM IST
  • ಈ ಬಿಯರ್‌ಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ
  • ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಿಯರ್

Beer Cheaper Than Water : ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿರುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ದುಬಾರಿ, ಆದರೆ ಬಿಯರ್ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಿಯರ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆದರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಾಗುವ ಬಿಯರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಬಿಯರ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಬಿಯರ್‌ಗೆ ‘ಬಿಯಾ ಹೋಯಿ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಿಯರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ರೂವರಿಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ, ಅದೇ ದಿನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಟಲಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬಡಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಿಯಾ ಹೋಯಿ ಬಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2–3 ಶೇಕಡಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶವಿದ್ದು, ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಿಯರ್‌ಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆ ನೀರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಯರ್ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 5,000–10,000 ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಡಾಂಗ್ (ಸುಮಾರು ₹18–35) ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ 500 ಮಿಲಿ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗೆ ಸುಮಾರು 30,000 ಡಾಂಗ್ (ಸುಮಾರು ₹100) ಪಾವತಿಸಬೇಕು.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಿಯರ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೀರಿಗಿಂತ ಬಿಯರ್ ಅಗ್ಗವಾಗಿರುವ ಈ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಇದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

