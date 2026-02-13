English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಟಾಪ್‌ ಲೆಸ್‌ ಆಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿಯೇ ಈಜಬಹುದು..!ಯಾರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ ಫುಲ್‌ ಜಾಲಿ

ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಟಾಪ್‌ ಲೆಸ್‌ ಆಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿಯೇ ಈಜಬಹುದು..!ಯಾರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ ಫುಲ್‌ ಜಾಲಿ

women topless swimming: ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಂತೆಯೇ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಟಾಪ್‌ಲೆಸ್‌ ಆಗಿ ಈಜಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ..ಯಾವ ದೇಶ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 13, 2026, 04:30 PM IST
  • ಯಾವ ದೇಶ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಟಾಪ್ ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಈಜಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?
  • ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್‌ ಪೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ

Trending Photos

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆ! ಇಂದೆಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೇ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ?
camera icon5
Today Gold price
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆ! ಇಂದೆಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೇ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ?
ಮಾಂಸಹಾರಿಗಳೇ ತುಂಬಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಸೇವಿಸುವ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಖಾದ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
GK
ಮಾಂಸಹಾರಿಗಳೇ ತುಂಬಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಸೇವಿಸುವ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಖಾದ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ! ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ..
camera icon6
Gold rate today
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ! ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ..
30 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಪರೂಪದ ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ.. ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ
camera icon6
Ardha Kendra Yoga
30 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಪರೂಪದ ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ.. ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ
ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಟಾಪ್‌ ಲೆಸ್‌ ಆಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿಯೇ ಈಜಬಹುದು..!ಯಾರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ ಫುಲ್‌ ಜಾಲಿ

women topless swimming: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೀಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡು ಬಿಕಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್‌ ಮಾಡೋದು ನೋಡೆ ಇರ್ತಿರಾ..ಆದ್ರೀಗ ಈವೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಟಾಪ್‌ಲೆಸ್‌ ಆಗಿಯೇ ಈಜಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರು ನಡುವಿನ ಸಮಾನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಲೆ ಇದೆ..ಆದ್ರೀಗ ಟಾಪ್‌ ಲೆಸ್‌ ಆಗಿ ಸ್ವಿಮ್‌ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ..ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಮ ಹಿಳೆಯರು ಬಿಕಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ, ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೂ ಸಹ, ಕೆಲವೇ ದೇಶಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಂತಹ ಈಜುಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ದೇಶವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಟಾಪ್‌ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಈಜಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯ ಆಗಲಿರೋ ಕನ್ನಡ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು! ಯಾವುವು?

ಬರ್ಲಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಈಜುಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಪ್‌ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಈಜಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಈಜು ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಈಜುಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಟಾಪ್‌ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಈಜಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಬರ್ಲಿನ್ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಟಾಪ್‌ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಈಜಲು ಬಯಸಿದ್ದರು..ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಯಿತು.ಇದರ ನಂತರ, ಮಹಿಳೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.ಆ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು ಅಥವಾ ಯಾರು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. 

ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಹಿಳೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪುರುಷರಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಈಜುಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಲೆಸ್ ಈಜಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ವಿನಂತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ನಂತರ, ಅವರ ದೂರನ್ನು ಸಹ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈಜುಕೊಳಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಈಗ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದು.ಅದರಂತೆ, ಮಹಿಳೆಯಾಗಲಿ, ಪುರುಷನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಲಿಂಗಿಯಾಗಲಿ, ಅವರು ಟಾಪ್ ಲೆಸ್ ಈಜಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಈಜುಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಲೆಸ್ ಈಜಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಹಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.

*ಈ ಅವಕಾಶ ಬೇರೆಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಟಾಪ್ ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಈಜಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ಜರ್ಮನಿಯ ಬರ್ಲಿನ್, ಕಲೋನ್, ಡ್ರೆಸ್ಡೆನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾನೋವರ್‌ನಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಜನರು ಟಾಪ್‌ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಈಜಬಹುದು.

ಸ್ಪೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಲೆಸ್ ಈಜುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಬೀಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಟಾಪ್ ಲೆಸ್ ಈಜುತ್ತಾರೆ..

ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಟಾಪ್‌ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಈಜುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕೋಪನ್‌ಹೇಗನ್ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಮೋದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಈಜುಕೊಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಧಾರಾವಾಹಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಮಯೂರಿ ಅಸಲಿ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

SwimmingtoplessWomenSwimming PoolsBerlin

Trending News