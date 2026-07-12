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ಬಿಗ್ ಟಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ಜನರಿಗೆ ಒಲಿದ ಅದೃಷ್ಟ..! ತಲಾ 2.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗೆಲುವು.. ಪಿಚ್ಚರ್‌ ಅಭಿ ಬಾಕಿ ಹೈ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ 288ನೇ ಸರಣಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಬಿಗ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಬುಧಾಬಿ' ಅದೃಷ್ಟದ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಐದು ವಲಸಿಗರು ತಲಾ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ದಿರ್ಹಮ್ (ಸುಮಾರು 2.25 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ) ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 12, 2026, 07:48 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:48 PM IST
ಬಿಗ್ ಟಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ಜನರಿಗೆ ಒಲಿದ ಅದೃಷ್ಟ..! ತಲಾ 2.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗೆಲುವು.. ಪಿಚ್ಚರ್‌ ಅಭಿ ಬಾಕಿ ಹೈ
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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