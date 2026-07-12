Big Ticket Winners next : ವಿಜೇತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ 40 ವರ್ಷದ ಮಲಯಾಳಿ ವಲಸಿಗ ಉಪೇಂದ್ರನ್ ಸಿಜು ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯುಎಇನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಬಿಗ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು, ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೂ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಿದೆ.. "ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೈಬಿಡಬೇಡಿ" ಎಂದು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿರುವ ಸಿಜು, ಈ ಹಣದಿಂದ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
27 ಸದಸ್ಯರ ಜಂಟಿ ಯಶಸ್ಸು : ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ, 50 ವರ್ಷದ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರವೀಂದ್ರನ್. ಕಳೆದ 29 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯುಎಇನಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿರುವ ಇವರು ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಗ್ ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 27 ಜನರ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವ ಇವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಒಲಿದಿದೆ. ಈ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗುಂಪಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ತಮಗೆ ಬರುವ ಪಾಲನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವುದಾಗಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಒಲಿದ ಅದೃಷ್ಟ : ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 32 ವರ್ಷದ ಅಖಿಲ್ ಅವರ ಜೀವನ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಐದು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ, ತಮಗೆ ವಿಶೇಷವೆನಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯಾ ಅನುಕ್ರಮದ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಗೆಲುವಿನ ಹಣದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಡ್ರಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅಖಿಲ್ ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ 20 ಮಿಲಿಯನ್ ದಿರ್ಹಮ್ಸ್ ಭಾರಿ ಆಫರ್ : ಬಿಗ್ ಟಿಕೆಟ್ನ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ಮಿಲಿಯನ್ ದಿರ್ಹಮ್ಸ್ (ದೊಡ್ಡ ಜಾಕ್ಪಾಟ್) ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 3 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಂದು ಐದು ಜನರಿಗೆ ತಲಾ 100,000 ದಿರ್ಹಮ್ಗಳ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನವೂ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ತಲಾ 25,000 ದಿರ್ಹಮ್ಗಳ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಇ-ಡ್ರಾಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 7.30 ಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಟಿಕೆಟ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 'ದಿ ಬಿಗ್ ಸ್ಪಿನ್' ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮೂಲಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಂದು 1 ಮಿಲಿಯನ್ ದಿರ್ಹಮ್ ವರೆಗೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವಿದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 3 ರಂದು 'ಮಸೆರಾಟಿ ಗ್ರೆಕೇಲ್' ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಂದು 'ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಡಿಫೆಂಡರ್' ನಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಬಿಗ್ ಟಿಕೆಟ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಅಬುಧಾಬಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ ಐನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೌಂಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.