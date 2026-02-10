ನ್ಯಾಟೋದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್: ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಕಮಾಂಡರ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಹಸ್ತಾಂತರ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ನ್ಯಾಟೋ ಒಕ್ಕೂಟದೊಳಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ನ್ಯಾಟೋ ಕಮಾಂಡರ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ವೆಚ್ಚದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ 'ಅಮೇರಿಕಾವೇ ಮೊದಲು'ನೀತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಯುರೋಪಿನ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಟಲಿಯ ನೇಪಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಟೋ ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಅಮೆರಿಕವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಟಲಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಉತ್ತರ ಯುರೋಪಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ತಾತ್ವಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಡುವೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಕಡಲ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಚೀನಾದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಬೆದರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಬಯಸಿದೆ.ಹೀಗಾಗಿ ಯುರೋಪ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಆಯಾ ದೇಶಗಳೇ ಭರಿಸಲಿ ಎಂಬುದು ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರದ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.ಇದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ ನ್ಯಾಟೋ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ.
ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲಿನ ರಷ್ಯಾದ ಆಕ್ರಮಣದ ನಂತರ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಒಂದೆಡೆ ನ್ಯಾಟೋ ಬಲವರ್ಧನೆಯ ಮಾತುಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಆಸಕ್ತಿಯು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಟೋದ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ವಿಟೇಕರ್ ಅಮೆರಿಕವು ನ್ಯಾಟೋವನ್ನು ಕೆಡವಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ,ಬದಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. 32 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಕ್ಕೂಟವು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರಲಿದೆ," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.