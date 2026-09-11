/BRICS Summit 2026: ಡಾಲರ್ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯನ್ ಕರೆ

ನವದೆಹಲಿ: ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 18ನೇ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚಾ ವಸ್ತುವಾಗಲಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ನ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ (BRICS) ಒಕ್ಕೂಟವು ತನ್ನ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ-ವಹಿವಾಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಗಂಭೀರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೌದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯನ್, "ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (NDB) ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಸದಸ್ಯ ದೇಶಗಳು ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಲು ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಭಾರತ, ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲು ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Speaking ahead of his departure to India, the President said: The new BRICS bank was created to free countries from reliance on the dollar and to stand against America's push for dominance. pic.twitter.com/5XKLixfkUW
— Iran in India (@Iran_in_India) September 11, 2026
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ದೇಶಗಳು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಅಪಾಯ-ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ಆಧಾರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ 'BRICS Pay' ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಕಾರ್ಯಚೌಕಟ್ಟು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಯುಎಇ, ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊಸ BRICS+ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ "ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನು" ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದೇಶಗಳು ಡಾಲರ್ ಅಪನಗದೀಕರಣಕ್ಕೆ (De-dollarization) ಮತ್ತು ವಿತ್ತೀಯ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತವು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ತನಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ‘ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರೆನ್ಸಿ’ಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಬದಲಾಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವುದೇ ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯನ್, ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಹಾಗೂ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.