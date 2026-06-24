Nigel Farage on Indians: ಲಂಡನ್: ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಭಾರತೀಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದೇಶಿಗರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ವಲಸೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದಾಗಿ 'ರಿಫಾರ್ಮ್ ಯುಕೆ' ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ನಿಗೆಲ್ ಫ್ಯಾರೇಜ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿರುವ ಅವರು, ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಮಿತಿಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಲಸೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಈ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಧಾನಿ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಫ್ಯಾರೇಜ್ ನೀಡಿರುವ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ತಮ್ಮ ವಲಸೆ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಫ್ಯಾರೇಜ್, "ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಲಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯದ ನಡುವೆ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟನ್ನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ, ಕಾನೂನನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ, ಸರಿಯಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಉತ್ತಮ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರು ಔಷಧ , ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಂತಹ ಉನ್ನತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರಿಟನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಫ್ಯಾರೇಜ್, ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಲಸೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. "ಬ್ರಿಟನ್ನ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಲಸೆಯ ವೇಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ವಸತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರಿಟನ್ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿರುವ ಕಳವಳವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬೃಹತ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ವಲಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿದೆ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೂ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ನಿಲುವಿನ ನಡುವೆಯೂ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಲು ಫ್ಯಾರೇಜ್ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಿಫಾರ್ಮ್ ಯುಕೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಭಾರತೀಯರು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಜನರ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ವೀಸಾ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ಸುಳಿವು ನೀಡಿರುವ ಅವರು, "ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೆಲಸದ ವೀಸಾಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಯ-ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಕೆಲಸದ ಪರವಾನಗಿಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಈ ವಲಸೆ ನೀತಿಯು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಬ್ರಿಟನ್ನ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.