English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಸಿದವರು ಈಗ ಮದ್ಯ ಸೇವೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್

ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಸಿದವರು ಈಗ ಮದ್ಯ ಸೇವೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್

ದಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್‌ನಲ್ಲಿನ 2019 ರ ಲೇಖನದ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕ ಔಷಧ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಜನರು ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 22, 2025, 05:15 PM IST
  • ವಯಸ್ಸಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ
  • ಜನರು ಮದ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ
  • ಆದರೆ ಅವರು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

Karna serial : ಕರ್ಣನನ್ನೇ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್‌ ಮಾಡಿದ ನಿಧಿ..! ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್‌ ನೈಟಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಜೋಡಿಹಕ್ಕಿಗಳ ಡ್ಯುಯೇಟ್
camera icon5
Karna serial
Karna serial : ಕರ್ಣನನ್ನೇ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್‌ ಮಾಡಿದ ನಿಧಿ..! ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್‌ ನೈಟಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಜೋಡಿಹಕ್ಕಿಗಳ ಡ್ಯುಯೇಟ್
ಮಗ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್‌ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಳ..ಗಳನೇ ಅತ್ತ ತಾಯಿ.. ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲೈಫ್‌!
camera icon5
ಮಗ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್‌ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಳ..ಗಳನೇ ಅತ್ತ ತಾಯಿ.. ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲೈಫ್‌!
Year Ender 2025: ಪ್ರೀತಿಸಿ-ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುವುದೇ ಕಷ್ಟವೆಂದು ದೂರವಾದ ಜೋಡಿಗಳಿವು! ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೆಸರು..
camera icon6
Celebrity divorce breakups in 2025
Year Ender 2025: ಪ್ರೀತಿಸಿ-ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುವುದೇ ಕಷ್ಟವೆಂದು ದೂರವಾದ ಜೋಡಿಗಳಿವು! ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೆಸರು..
ಮನೆಯ ಈ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಇಟ್ರೆ ಬಡತನ ವಕ್ಕರಿಸೋದು ಫಿಕ್ಸ್!‌ ದುಡಿದ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ನೀರಿನಂತೆ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತೆ..
camera icon5
dust bin
ಮನೆಯ ಈ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಇಟ್ರೆ ಬಡತನ ವಕ್ಕರಿಸೋದು ಫಿಕ್ಸ್!‌ ದುಡಿದ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ನೀರಿನಂತೆ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತೆ..
ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಸಿದವರು ಈಗ ಮದ್ಯ ಸೇವೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ರಿಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯು ದಾಖಲೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ದಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್‌ನಲ್ಲಿನ 2019 ರ ಲೇಖನದ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕ ಔಷಧ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಜನರು ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ 36 ದೇಶಗಳ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಬ್ರಿಟನ್ನರು 12 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ 51.1 ಬಾರಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏನಿದು ಅರಾವಳಿ ವಿವಾದ? ದೆಹಲಿ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಈ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಪುರಾತನ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ..!

ಏಕಾಏಕಿ ಮಧ್ಯ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದೇಕೆ?

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈಗ ಆತಂಕಕಾರಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯು ದಾಖಲೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.ಈ ದೇಶವು ಮದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ನಂಟನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಬಿಯರ್ ಮತ್ತು ವೈನ್ ತಯಾರಿಸುವ ದೀರ್ಘ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯು ಈಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ ಮಸ್ ವೇಳೆ ಬ್ರಿಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಆದರೆ ಈಗ ಹೊಸ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಿಟನ್ ಜನರು ಈ ಹಿಂದಿನ ದಶಕಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಸಂಶೋಧನಾ ಕಂಪನಿ IWSR ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬ್ರಿಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಕರು ವಾರಕ್ಕೆ 10.2 ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು 1990 ರ ನಂತರದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.ಇದು ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಜನರು ವಾರಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 14 ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ  ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದೇಕೆ?

ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿಗಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.ಜನರು ಮದ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಜನರು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ, ಅವರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಲು ಅಸಮರ್ಥರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ, ಜನರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತರಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಐಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಆರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾರ್ಟೆನ್ ಲೋಡೆವಿಜ್ಕ್ಸ್ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ 6 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನ-ಸಿಎಂ ಘೋಷಣೆ

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಆರೋಗ್ಯದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2024 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಂನಲ್ಲಿ ತಲಾ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯು 2019 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತಜ್ಞರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಜನರು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕಾಕ್ಟೇಲ್‌ಗಳಂತಹ ಮದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

About the Author
BritainUK wine newsUK wine trendsUK wine consumption newsGlobal News

Trending News