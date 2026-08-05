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ವಿಶ್ವದ ಬಲಿಷ್ಠನನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ ಓಬಾ ಫೆಮಿ.. WWE ಗೆ ಭಾವುಕ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಬ್ರಾಕ್ ಲೆಸ್ನರ್

ಬ್ರಾಕ್‌ ಲೆಸ್ನರ್‌ ಅವರು ಓಬಾ ಫೇಮಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವೇ ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ, ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಈಗ ಡಬ್ಲುಡಬ್ಲುಇ ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

Written ByBhimappa
Published: Aug 05, 2026, 07:38 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:38 PM IST
ವಿಶ್ವದ ಬಲಿಷ್ಠನನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ ಓಬಾ ಫೆಮಿ.. WWE ಗೆ ಭಾವುಕ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಬ್ರಾಕ್ ಲೆಸ್ನರ್

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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