/ವಿಶ್ವದ ಬಲಿಷ್ಠನನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ ಓಬಾ ಫೆಮಿ.. WWE ಗೆ ಭಾವುಕ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಬ್ರಾಕ್ ಲೆಸ್ನರ್

Brock Lesnar bids emotional farewell to WWE: ವಿಶ್ವದ ಕುಸ್ತಿ ಮನರಂಜನೆ (WWE) ಎಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು, ವಯಸ್ಕರು ನೋಡದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನೊಬ್ಬರು ಹೊಡೆದಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಧವಿಧವಾದ ಲೈಟಿಂಗ್ಗಳ ನಡುವೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವ WWE ಸ್ಪರ್ಧಿನ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಸೌಂಡ್ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಿಳ್ಳೆ, ಕೂಗುವುದು, ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವುದು, ಸೆಲ್ಫೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ಯಾಕೆ ಎಂದರೆ, WWE ಐಕಾನ್, ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಚಾಮಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಬ್ರಾಕ್ ಲೆಸ್ನರ್ (Brock Lesnar) ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆದ ಸಮ್ಮರ್ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ (SummerSlam) ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನೈಜೀರಿಯಾದ WWE ಸ್ಟಾರ್ ಓಬಾ ಫೆಮಿ (Oba Femi) ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, 49 ವರ್ಷದ ಬ್ರಾಕ್ ಲೆಸ್ನರ್ ಅವರು ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಡಬ್ಲುಡಬ್ಲುಇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರನ್ನು ನೋಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅಮೆರಿಕದ ಡಬ್ಲುಡಬ್ಲುಇ ಸ್ಟಾರ್ ಜಾನ್ ಸೀನಾ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಬ್ರಾಕ್ ಲೆಸ್ನರ್ ಅವರು ಹಲವು ಬಾರಿ WWE ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು. ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ, ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ (UFC) ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಜಪಾನ್ ಪ್ರೊ ವ್ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ (NJPW)ನಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಾಕ್ ಲೆಸ್ನರ್ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕ್ರೀಡಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬ್ರಾಕ್ ಲೆಸ್ನರ್ ಅವರು ಓಬಾ ಫೇಮಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವೇ ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ, ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಈಗ ಡಬ್ಲುಡಬ್ಲುಇ ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಸೆಲ್ ಮೇನಿಯಾ- 42 ರಲ್ಲಿ ಓಬಾ ಫೇಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ತಮ್ಮ ಕೈಗ್ಲೌಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶೂಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದರು. ರಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ನನ್ನ ಆಟ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮೇ ತಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ಲಾಷ್ ಇನ್ ಇಟಲಿ'ಯಲ್ಲಿ 28 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ಸಮ್ಮರ್ಸ್ಲಾಮ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಬಾ ಫೇಮಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿವೃತ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕ್ ಲೆಸ್ನರ್ ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ರೆಸಲ್ ಮೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಓಬಾ ಫೆಮಿ ನನ್ನನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದಾಗ ನಾನು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಆಟ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದರು.
ಬ್ರಾಕ್ ಲೆಸ್ನರ್ ಅವರು 2 ಬಾರಿ ಆಲ್-ಅಮೇರಿಕನ್ ಮತ್ತು 2 ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಟೆನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರು. WWE ಜೊತೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು 2000ರಲ್ಲಿ ಮಿನ್ನೇಸೋಟ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಾಗ ರಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ NCAA ಡಿವಿಷನ್- 1 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಗೆದ್ದರು.