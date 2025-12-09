ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶದ ಒಂದು ನೋಟು ನಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮ! ಒಂದು ಸಲ ಹೋಗಿಬಂದ್ರೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ..

Brunei currency: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಅನೇಕ ಜನರು US ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ ಯೂರೋ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೇಶದ ಒಂದು ನೋಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಯಾವ ದೇಶ? ಆ ನೋಟಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ.. ಆ ದೇಶದ ಹೆಸರು ಬ್ರೂನಿ. ಆ ದೇಶದ 10,000 ಡಾಲರ್ ನೋಟು.. ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6.8 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Vice.com ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ.. ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರೂನಿ ಡಾಲರ್ನ ಬೆಲೆ 69.61 ರೂ.ಗಳು.
ಬ್ರೂನಿ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶ. ಈ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲವೆಂದರೆ ಅದರ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು. ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 5 ಮಿಲಿಯನ್. ಈ ದೇಶದ ಆದಾಯದ ಪರಿಣಾಮವು ಅದರ ನಾಗರಿಕರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಬಲವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಭಾರತೀಯರು ಹೆಚ್ಚು ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ! ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳಂತೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಊಹಿಸದಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ..
ಬ್ರೂನಿ ವಿಶೇಷ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಯೂನಿಟ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವೇ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನೀವು 10,000 ಬ್ರೂನಿ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು US ಡಾಲರ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರೆ, ಅದು ಸುಮಾರು 7,770 US ಡಾಲರ್ಗಳ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಬ್ರೂನಿ ಈ ನೋಟನ್ನು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ನೋಟನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಈ ನೋಟನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
1967 ರಲ್ಲಿ, ಬ್ರೂನಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದಿಗೂ, ಬ್ರೂನಿ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಡಾಲರ್ ಒಂದೇ ದರದಲ್ಲಿವೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬ್ರೂನಿಯ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ಅದರ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ರಫ್ತಿನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಬ್ರೂನಿ ಸರ್ಕಾರವು ಬೃಹತ್ ನಗದು ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಲವು GDP ಯ ಕೇವಲ 1.9 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿದೆ. ಬ್ರೂನಿಯ ತಲಾ ಆದಾಯವು ಅದರ ಸಣ್ಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೇರಳವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದಾಗಿ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ.
