ಬ್ರೆಜಿಲ್: ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಯ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದ 21 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಬಂಗೀ ಜಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸುರಕ್ಷತಾ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಜೋಡಿಸದ ಕಾರಣ 130 ಅಡಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಳದ ಕಂದರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ದುರಂತ ಘಟನೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಸಾವೊ ಪಾಲೊ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮಾರಿಯಾ ಎಡ್ವರ್ಡಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಡಿ ಫ್ರೀಟಾಸ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯುವತಿ, ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಬಂಗೀ ಜಂಪಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಸೇತುವೆ'ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಕೂಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯುವತಿಯನ್ನು ಸೇತುವೆಯ ಅಂಚಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಜಿಗಿಯಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಹಗ್ಗವನ್ನು ದೇಹಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಯುವತಿ ಕೆಳಗೆ ಜಿಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಅಪಘಾತದ ಅರಿವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು "ಹಗ್ಗ, ಜನರ ಬೂಟ್ಗಳು, ಹಗ್ಗ..." ಎಂದು ತೀವ್ರ ಆತಂಕದಿಂದ ಕಿರುಚಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನವೇ ಯುವತಿ ತೀವ್ರ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಕಂದರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ.
JOVEN MUERE EN BUNGEE JUMPING EN BRASIL POR FALLA DE SEGURIDAD
María Eduarda Rodrigues, 21 años, cayó 40 metros en Limeira, São Paulo, al lanzarse desde la “Ponte do Esqueleto” sin cuerda de seguridad.
Videos muestran que los organizadores la empujaron sin sujetarla. Murió en… pic.twitter.com/SVKNISgght
— Periodismo Público Ecuador (@PeriodismoP_Ec) June 13, 2026
ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ತುರ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸೇವೆಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದವಾದರೂ, ಯುವತಿ ಅದಾಗಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಆಕೆಯ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ದುರಂತದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಜಿಗಿಯುವ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ಮೊದಲು ಮಾರಿಯಾ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಸೈಟ್ನ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ರಿಸ್ಟ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ, "ನಾನು ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಜಿಗಿಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ಆ ಹುಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು?" ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಜನರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರು ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲಿಮೆರಾ ನಗರದ ಮೇಯರ್ ಮುರಿಲೊ ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸಾಹಸ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೋರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.