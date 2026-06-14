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ಬಂಗೀ ಜಂಪಿಂಗ್ ದುರಂತ: ಸುರಕ್ಷತಾ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟದೆಯೇ ಯುವತಿಯನ್ನು ತಳ್ಳಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, 130 ಅಡಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸಾವು!

ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಬಂಗೀ ಜಂಪಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಸೇತುವೆ'ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಕೂಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 14, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 02:30 PM IST
ಬಂಗೀ ಜಂಪಿಂಗ್ ದುರಂತ: ಸುರಕ್ಷತಾ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟದೆಯೇ ಯುವತಿಯನ್ನು ತಳ್ಳಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, 130 ಅಡಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸಾವು!

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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