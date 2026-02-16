ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಜಿನೆಸ್‌ ಮಾಡೋಕೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ! ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಸಂಪಾದನೆ

Hindus in Pakistan: ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚು ಇದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿಗಳು ನೀಡಲಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದ ವ್ಯವಹಾರ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಅದರ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವುದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
1977ರಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿ Zia-ul-Haq ಅವರ ಆಡಳಿತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದವು. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಹಿಂದೂಗಳು, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ನೇಪಾಳದ ನಂತರ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು Gen Z ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್! ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಅಂಗಡಿಗಳ ಬಹುತೇಕ ಪರವಾನಗಿಗಳು ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದವರ ಕೈಯಲ್ಲಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಂಧ್ ಮತ್ತು ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಗಡಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಹಾಗೂ ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುನ್ಖ್ವಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿವೆ. ವಿದೇಶಿಯರಿಗೂ ಮದ್ಯ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅನುಮತಿ ಇದೆ.
ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವರು ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವ ತೆಗೆಯುವ 'ಡೆತ್ ಟ್ರೀಸ್ʼ.. ಈ ಮರಗಳ ನೆರಳಲ್ಲಿ ನಿಂತರೂ ಸಾವು ಖಚಿತ ಎಚ್ಚರ!
2023-24 ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರವು ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 2.29 ಶತಕೋಟಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.