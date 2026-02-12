Buying property online in Dubai: ದುಬೈ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ಆಸ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇಕಡಾ 90ರಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿಯ ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕರ ಮಾಹಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ವಂಚನೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
‘ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್’ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪ್ರದೇಶವಾರು ಬಾಡಿಗೆ ದರ, ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾಯ (ಶೇ.5ರಿಂದ 8ರವರೆಗೆ) ಮುಂತಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೈಜ-ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಡೇಟಾ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಜಾಣ್ಮೆಯ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ 28.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. AI-ಆಧಾರಿತ ಉಪಕರಣಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯ ನಿಖರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸುವ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಮನೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಹಕಾರಿ.
‘ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಮಾಲೀಕತ್ವ’ ಎಂಬ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ದುಬಾರಿ ಆಸ್ತಿಯ ಸಣ್ಣ ಪಾಲನ್ನು ಷೇರುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದು ಯುವಜನರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಗೃಹ ಸಾಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಅನುಮೋದನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಜೆನ್Z ಎಲೆಕ್ಷನ್! ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ಭವಿಷ್ಯ ಬದಲಿಸುತ್ತಾ ಯುವಜನತೆ?
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ದುಬೈ ಆಸ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇಗ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದಲೂ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದುವ ಕನಸು ಈಗ ಬಹುತೇಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.