  • Kannada News
  • World
  • ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ ಕೆನಡಾ! ಶ್ರೀಘ್ರವೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೀಸಾ ರದ್ದು..

ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ ಕೆನಡಾ! ಶ್ರೀಘ್ರವೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೀಸಾ ರದ್ದು..

canada visa cancellation: ಕೆನಡಾ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ವಲಸೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೀಸಾಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ, ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 4, 2025, 07:36 PM IST
  • ಕೆನಡಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಪಾಲುದಾರರು ಈ ರೀತಿಯ ವೀಸಾಗಳನ್ನು ಪರೀಶಿಲಿಸಿ, ನಿರಾಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಗುಂಪನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ
  • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸಿಟಿಂಗ್‌ ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೇಶಗಳು ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೈಜೀರಿಯಾ.

ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ ಕೆನಡಾ! ಶ್ರೀಘ್ರವೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೀಸಾ ರದ್ದು..

canada visa cancellation: ಕೆನಡಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿವಾಸಿ ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಯ ಗಮನಾರ್ಹ ಪುರಾವೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದರೆ, ವಲಸೆ, ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಮತ್ತು ಪೌರತ್ವ ಕೆನಡಾ (IRCC) ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ಗಡಿ ಸೇವೆಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ (CBSA) ಅವರ (TRVs) ಒಟ್ಟಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಿವೆ.

ಕೆನಡಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಪಾಲುದಾರರು ಈ ರೀತಿಯ ವೀಸಾಗಳನ್ನು ಪರೀಶಿಲಿಸಿ, ನಿರಾಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಗುಂಪನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ವಿಸಿಟಿಂಗ್‌ ವೀಸಾ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೀಸಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ದಾಖಲೆಗಳ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮೋಸದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ವಿಸಿಟಿಂಗ್‌ ವೀಸಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 20,245 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸಿಟಿಂಗ್‌ ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಗ್ಲೋಬಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪಡೆದ ಫೆಡರಲ್ ವಲಸೆ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸಿಟಿಂಗ್‌ ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೇಶಗಳು ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೈಜೀರಿಯಾ.
2023 ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 500 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ವಿಸಿಟಿಂಗ್‌ ವೀಸಾ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಜುಲೈ 2024 ರ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು 2,000 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಇನ್ನು ಕೆನಡಾದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಕುರಿತು, ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ರದ್ದತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ವಲಸೆ ವಕೀಲರು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ 74% ಭಾರತೀಯ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆನಡಾದ ವಲಸೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 74% ಭಾರತೀಯ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ , ಆಗಸ್ಟ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಇದು 32% ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿರಾಕರಣೆ ದರವು ಎರಡೂ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40% ರಷ್ಟಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 24% ಚೀನೀ ಅರ್ಜಿದಾರರು ನಿರಾಕರಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು.
 

