  • ಕಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ರೋಗ ನಿವಾರಿಸುವ ಔಷಧ! ಒಂದೇ ಡೋಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಕ ಖಾಯಿಲೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್‌

Cancer : ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯೊಂದು ಜಪಾನ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಮರದ ಕಪ್ಪೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಯುಕ್ತ, ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಡೋಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 27, 2025, 11:41 AM IST
  • ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ
  • ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಗಂಭೀರ ರೋಗಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

Cancer : ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಜಪಾನ್‌ನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಶಾಕಿರಣ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮರದ ಕಪ್ಪೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಸಂಯುಕ್ತವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಜಪಾನಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಮರದ ಕಪ್ಪೆಯ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಶೇಷ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಡೋಸ್ ನೀಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆಡ್ಡೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಣಾಮ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದು ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಗಂಭೀರ ರೋಗಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾನವರ ಮೇಲೆ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಇದರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಇದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಲಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
 

