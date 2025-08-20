English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌.. ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾರಕ ಖಾಯಿಲೆಗೆ ಪರಿಹಾರ

Cancer treatment : ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡಿಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 20, 2025, 12:53 PM IST
    • ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎನ್ನುವುದು ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.
    • ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡಿಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.
    • ತಜ್ಞರು “ರಿಲಾಪ್ಸ್” ಅಥವಾ “ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

Trending Photos

ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಂತಸ.. ಸತತ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಹೀಗಿದೆ ಇಂದಿನ ದರ ಪಟ್ಟಿ..
camera icon7
Gold price today
ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಂತಸ.. ಸತತ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಹೀಗಿದೆ ಇಂದಿನ ದರ ಪಟ್ಟಿ..
ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ :ಇನ್ನು 3 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೈ ಸೇರುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿಂಚಣಿ
camera icon8
Commuted Pension
ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ :ಇನ್ನು 3 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೈ ಸೇರುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿಂಚಣಿ
ಇವೆರಡು ರಾಶಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿಯ ಸ್ವರೂಪವಿದ್ದಂತೆ! ಈ ಜೋಡಿ ಒಂದಾದರಂತೂ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸದ ಪ್ರೀತಿ ಸಮಾಗಮವಾದ ಲೆಕ್ಕ
camera icon6
Shiva Parvati Rashi
ಇವೆರಡು ರಾಶಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿಯ ಸ್ವರೂಪವಿದ್ದಂತೆ! ಈ ಜೋಡಿ ಒಂದಾದರಂತೂ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸದ ಪ್ರೀತಿ ಸಮಾಗಮವಾದ ಲೆಕ್ಕ
ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ : ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ
camera icon7
EPS
ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ : ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌.. ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾರಕ ಖಾಯಿಲೆಗೆ ಪರಿಹಾರ

Cancer REVERT : ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎನ್ನುವುದು ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ, ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಈ ಖಾಯಿಲೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕೋಶವೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಬದುಕಿ, ನಂತರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು ಈ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. 

ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಹಬ್ಬಿ, ಮುಂದುವರೆದು ಇದು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಫಲಿತಾಂಶ ಖಚಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಬಾರಿ ರೋಗಿಯು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದರೂ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ದೇಹದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ತಜ್ಞರು “ರಿಲಾಪ್ಸ್” ಅಥವಾ “ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಐದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಗಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು

ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅದ್ಭುತ ಸಂಶೋಧನೆ : ಈ ಸವಾಲಿನ ನಡುವೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology)ನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಂದು ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕ್ವಾಂಗ್-ಹ್ಯುನ್ ಚೋ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು “REVERT” ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ತರಬಲ್ಲದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೋಶಗಳಂತೆ ವರ್ತಿಸಲು ಬಲವಂತ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕೊಲ್ಲುವ ಬದಲು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ.

REVERT ತಂತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ : ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಅವಿಷ್ಕಾರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೋಶಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಮೊದಲಿನಂತೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಇದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಕೋಶಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು, ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಎಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೂ ಸರಿ.. ಇಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು; ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಬುತ್ತಿ

ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ? : ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಮಹತ್ತರ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಂದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು (ಕಿಮೋಥೆರಪಿ), ಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು (ರೇಡಿಯೇಷನ್), ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆದರೆ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ “REVERT” ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡದೇ, ಕೋಶಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅದರ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಭಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಜಗತ್ತಿನ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಬದುಕಿನ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

cancer treatmentREVERT technologyKAISTCancer reversal

Trending News