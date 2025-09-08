English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಮಹಾಮಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೇಬಿಡ್ತು ಸಂಜೀವಿನಿ! ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ 100% ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ತೋರಿದ ರಷ್ಯಾದ ಎಂಟೆರೊಮಿಕ್ಸ್‌ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್‌

Cancer Vaccine: ರಷ್ಯಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ದ ಹೋರಾಡಲು 'ಎಂಟೆರೊಮಿಕ್ಸ್‌ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್‌' ಹೆಸರಿನ ಲಸಿಕೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಮಾರಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್‌-19 ವಿರುದ್ಧ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಲಸಿಕೆ 'ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್‌' ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದ 'ಗಾಮಲೇಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ'ಯೇ ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Sep 8, 2025, 02:22 PM IST
  • ರಷ್ಯಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಳಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ mRNA ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
  • ರಷ್ಯನ್ ಎಂಟರೊಮಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಸಿಕೆ ಈಗ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಬಳಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫೆಡರಲ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ (FMBA) ಘೋಷಿಸಿದೆ.
  • MRNA-ಆಧಾರಿತ ಲಸಿಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉತ್ತೀರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು FMBD ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ವೆರೋನಿಕಾ ಸ್ಕ್ವೊರ್ಟ್ಸೊವಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ಜಗಳ, ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿ..! ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ದಿನ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..?
camera icon10
numerology
ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ಜಗಳ, ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿ..! ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ದಿನ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..?
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಶೋನಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಖ್ಯಾತಿ ಹಾಳಾಯ್ತುʼ.. ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ!
camera icon6
actress Tejaswi Madivada
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಶೋನಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಖ್ಯಾತಿ ಹಾಳಾಯ್ತುʼ.. ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ!
ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕಟಿಗನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ.. ಖ್ಯಾತ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ! ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ ಈಗ ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಈಕೆ..
camera icon8
kapil dev wife
ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕಟಿಗನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ.. ಖ್ಯಾತ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ! ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ ಈಗ ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಈಕೆ..
ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 30% ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
camera icon5
Gold
ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 30% ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಮಹಾಮಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೇಬಿಡ್ತು ಸಂಜೀವಿನಿ! ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ 100% ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ತೋರಿದ ರಷ್ಯಾದ ಎಂಟೆರೊಮಿಕ್ಸ್‌ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್‌

Russian Enteromix Vaccine: ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ನವೀನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಸಿಕೆ ಎಂಟರೊಮಿಕ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಮಾನವ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ 100% ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಭರವಸೆಯ ದಾರಿದೀಪವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಎಂಟರೊಮಿಕ್ಸ್, ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ mRNA-ಆಧಾರಿತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಸಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಎಂಟೆರೊಮಿಕ್ಸ್‌ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್‌ ಒಂದು ಭರವಸೆಯ ಕಿರಣವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿನಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

Add Zee News as a Preferred Source

"ರಷ್ಯಾದ ಎಂಟೆರೊಮಿಕ್ಸ್‌ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಸಿಕೆ ಈಗ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಬಳಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫೆಡರಲ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ (FMBA) ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಎಫ್ಎಂಬಿಡಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ವೆರೋನಿಕಾ ಸ್ಕ್ವೊರ್ಟ್ಸೊವಾ, mRNA-ಆಧಾರಿತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಸಿಕೆಯು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉತ್ತೀರ್ಣವಾಗಿದ್ದು, ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ರಷ್ಯಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರುವ ಎಂಟೆರೊಮಿಕ್ಸ್‌ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಸಿಕೆಯು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನೂ ಕುಗ್ಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದರ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಬಳಕೆಯೂ ಕೂಡ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಈ ಲಸಿಕೆ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ರೋಗಿಗೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದು ಅವರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ RNAಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೆರೋನಿಕಾ ಸ್ಕ್ವೊರ್ಟ್ಸೊವಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಎಂಗಲ್‌ಹಾರ್ಡ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ರಷ್ಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್‌ನಿಂದ 48 ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇದರ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನೂ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. 2025 ರ ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಘೋಷಣೆಯು, ಈ ರಷ್ಯಾದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಆಂಕೊಲಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಗೇಮ್-ಚೇಂಜರ್ ಆಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ, ಎಂಟೆರೊಮಿಕ್ಸ್‌ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್‌ಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅನುಮೋದನೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. 

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಲಸಿಕೆಯ ಮೊದಲ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಗ್ಲಿಯೊಬ್ಲಾಸ್ಟೊಮಾ - ಮೆದುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ - ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಮೆಲನೋಮ, ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 

ಎಂಟರೊಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು? 
ರಷ್ಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ರೇಡಿಯೊಲಾಜಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಎಂಗೆಲ್‌ಹಾರ್ಡ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿಯ ವರ್ಷಗಳ ಸಂಘಟಿತ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಎಂಟರೊಮಿಕ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಲಸಿಕೆಯು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಸ್ಟಮ್ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ತ್ವರಿತ COVID-19 ಲಸಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ವೇದಿಕೆಯಂತೆಯೇ mRNA ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎಂಟರೊಮಿಕ್ಸ್‌ ನ ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ವಭಾವ ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಡೋಸ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆಡ್ಡೆಯ ಜೀನೋಮಿಕ್ಸ್‌ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರೂಪಾಂತರ-ಪ್ರೊಫೈಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್‌ಗಳಿಂದ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾದ ಬಯೋಮಾರ್ಕರ್-ಚಾಲಿತ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಸಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ? 
ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಯೋಗದ ಯಶಸ್ಸು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ mRNA ಲಸಿಕೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಸವಾಲುಗಳಾದ ಕೋಲ್ಡ್-ಚೈನ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಜೀನೋಮಿಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು. ನಿಯಂತ್ರಕರು, ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಯೋಗವು ಎಂಟರೊಮಿಕ್ಸ್ ಭರವಸೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರೈಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಈ ಲಸಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

cancer treatmentCancerCancer vaccineEnteromix VaccineEnteromix

Trending News