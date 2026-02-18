English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ವಿಚಿತ್ರ ದೇಶ.. ವಿಶಿಷ್ಟ ಪದ್ದತಿ! ಹುಲಿ- ಸಿಂಹಗಳನ್ನಲ್ಲಾ, ಕತ್ತೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಈ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

ವಿಚಿತ್ರ ದೇಶ.. ವಿಶಿಷ್ಟ ಪದ್ದತಿ! ಹುಲಿ- ಸಿಂಹಗಳನ್ನಲ್ಲಾ, ಕತ್ತೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಈ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

ಕತ್ತೆ ಯಾವ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಾಣಿ ಗೊತ್ತಾ? ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 18, 2026, 01:52 PM IST
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್‌ ಬೆಂಗಾಲ್‌ ಹುಲಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
  • ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ, ಗರುಡದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ

Trending Photos

ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30 ಸಾವಿರ ಇಳಿಕೆ! ರಾಕೆಟ್‌ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ..
camera icon5
today gold price drop
ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30 ಸಾವಿರ ಇಳಿಕೆ! ರಾಕೆಟ್‌ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ..
ರಷ್ಯಾದ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಸ್ಟ್ರೋಕ್‌ಗೆ‌ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ!
camera icon6
Gold rate
ರಷ್ಯಾದ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಸ್ಟ್ರೋಕ್‌ಗೆ‌ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ!
ಏಕಾಏಕಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದ ಬೆಳ್ಳಿ..! ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ
camera icon5
silver rate
ಏಕಾಏಕಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದ ಬೆಳ್ಳಿ..! ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ
ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ
camera icon6
SURYA GRAHAN
ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ
ವಿಚಿತ್ರ ದೇಶ.. ವಿಶಿಷ್ಟ ಪದ್ದತಿ! ಹುಲಿ- ಸಿಂಹಗಳನ್ನಲ್ಲಾ, ಕತ್ತೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಈ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

gk: ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ, ಗರುಡದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಪ್ರದೇಶವಾದ Catalonia ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿಗಾಗಿ ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಧಿಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಗೌರವದ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿಶೇಷ ಕತ್ತೆಯ ಜಾತಿಯನ್ನು Catalan donkey ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜಾತಿ ಶ್ರಮಶೀಲತೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥೈರ್ಯದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಗುಣಗಳು ಕ್ಯಾಟಲೋನಿಯಾದ ಜನರ ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಚರ್‌ ಜಾಬ್‌ಗೆ ಗುಡ್‌ಬೈ.. ಶವಪೆಟ್ಟಿಗಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆದಾಯ, ಈಕೆಯ ಬಂಡ ಧೈರ್ಯ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು!

ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಟಲೋನಿಯಾ ತನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಣಿಯ ಗೌರವವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಧ್ವಜಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆಯ ಚಿಹ್ನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಟಲೋನಿಯಾ ಪ್ರದೇಶವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಚಳವಳಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕತ್ತೆ ಸಂಕೇತವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕಪಳಿಸಿದ 60 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ರಥ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್‌ ಬೆಂಗಾಲ್‌ ಹುಲಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಗೌರವಿಸುವಂತೆ, ಕ್ಯಾಟಲೋನಿಯಾ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗುರುತಿಗಾಗಿ ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
 

GKunique countrydonkeydonkey national animalCatalonia

Trending News