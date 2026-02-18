ವಿಚಿತ್ರ ದೇಶ.. ವಿಶಿಷ್ಟ ಪದ್ದತಿ! ಹುಲಿ- ಸಿಂಹಗಳನ್ನಲ್ಲಾ, ಕತ್ತೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಈ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

gk: ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ, ಗರುಡದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸ್ಪೇನ್ನ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಪ್ರದೇಶವಾದ Catalonia ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿಗಾಗಿ ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಧಿಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಗೌರವದ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿಶೇಷ ಕತ್ತೆಯ ಜಾತಿಯನ್ನು Catalan donkey ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜಾತಿ ಶ್ರಮಶೀಲತೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥೈರ್ಯದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಗುಣಗಳು ಕ್ಯಾಟಲೋನಿಯಾದ ಜನರ ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಟಲೋನಿಯಾ ತನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಣಿಯ ಗೌರವವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಧ್ವಜಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆಯ ಚಿಹ್ನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಟಲೋನಿಯಾ ಪ್ರದೇಶವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಚಳವಳಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕತ್ತೆ ಸಂಕೇತವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಹುಲಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಗೌರವಿಸುವಂತೆ, ಕ್ಯಾಟಲೋನಿಯಾ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗುರುತಿಗಾಗಿ ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.