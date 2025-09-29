English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಸಿಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ? ಫುಲ್‌ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಮಾಡ್ಸಿದ್ರೂ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಖರ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ!

Cheapest Petrol In World: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ದರ ₹90-100 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಿಂತಲೂ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 29, 2025, 07:09 PM IST
  • ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ₹94.77
  • ಜಗತ್ತಿನ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಸಿಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ? ಫುಲ್‌ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಮಾಡ್ಸಿದ್ರೂ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಖರ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ!

Cheapest Petrol In World: ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧಗಳು, ಸುಂಕ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಯೋಪಾಲಿಟಿಕಲ್‌ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ದರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಹೊರೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರಗಳು ಹಲವು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ₹94.77 ಆಗಿದ್ದು, ಡೀಸೆಲ್ ದರ ₹100 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ!

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯ ದರ ₹15–20 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಲಿಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 8 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. GlobalPetrolPrices.com ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಲಿಬಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಕೇವಲ ₹2.43. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ₹2.51, ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ₹3.07. ಈ ಅಗ್ಗದ ದರಗಳು ಕೇಳಿದರೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತವೆ.

ಹೀಗಾದರೆ ಲಿಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಷ್ಟು ಅಗ್ಗದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಉತ್ತರ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಈ ದೇಶವು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದಾಜು 48.3 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಲಿಬಿಯಾ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಉಚಿತ ದರದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸುಂಕಗಳ ಕೊರತೆಯೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಲಿಬಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ವೆನೆಜುವೆಲಾದಂತಹ ದೇಶಗಳೂ ಜನರಿಗೆ ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಇಂಧನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ₹2.51, ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ₹3.07. ಇವುಗಳ ನಂತರ ಅಂಗೋಲಾ ₹28.75, ಕುವೈತ್ ₹30.26, ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ₹31.26, ಈಜಿಪ್ಟ್ ₹34.73, ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ₹37.62, ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್ ₹39.73 ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ₹42.84 ದರದಲ್ಲಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸುಂಕಗಳ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲಿಬಿಯಾ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ವೆನೆಜುವೆಲಾದಂತಹ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಅಪಾರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
 

