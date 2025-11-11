ಕುಡುಕರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರ! ಮದ್ಯಮಾರಾಟವೇ ಇಲ್ಲಿನ ಆದಾಯದ ಮೂಲ..

ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮದ್ಯವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ದೇಶ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವ ದೇಶ? ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ? ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯೂ ರಿಸರ್ಚ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ಫೋಗ್ರಾಮ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, 2018 ರಲ್ಲಿ, ಚೀನಾ ಮದ್ಯದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು 23.7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ, ಚೀನಾ ಬಿಯರ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈಗ, 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ, ಚೀನಾದ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯಗಳು ಅಂದಾಜು 19.1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಲಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವು 2025 ಮತ್ತು 2030 ರ ನಡುವೆ 10.1% ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚೀನಾದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾನೀಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟು ಚೀನಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜನರು ಈಗ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೈಜು ಬದಲಿಗೆ ವೈನ್, ಸ್ಪಿರಿಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಟ್ಜರ್ನಂತಹ ಪಾನೀಯಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವೈನ್ ಆದಾಯವು 45.15% ರಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಶೇ. 55 ರಷ್ಟು ಚೀನೀ ಜನರು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಹ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈನ್ಗಳು, ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಟ್ಜರ್ನಂತಹ ಪಾನೀಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಚೀನಾ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಸಿಐಎ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾದಲ್ಲಿ, 15 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಸರಾಸರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ 4.48 ಲೀಟರ್ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 8.93 ಲೀಟರ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 3.09 ಲೀಟರ್ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಭಾರತ 5.63 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ.