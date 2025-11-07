ಫ್ಯೂಜಿಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಚೀನಾ! ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಭೀತಿ..

fujian aircraft carrier: ಚೀನಾ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆ ಫ್ಯೂಜಿಯಾನ್ ಅನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ನೌಕಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಜೀನಾ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮತ್ತು ಇಟಲಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.
ಈ ವಾರ ಚೀನಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹಡಗನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಚೀನಾದ ಈ ಮಹತ್ತರ ಹೆಜ್ಜೆ 2035 ರ ವೇಳೆಗೆ ಆಧುನೀಕರಿಸಿದ ಪಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೈಪೊಟಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ಯೂಜಿಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಚೀನಾದ ಪಡೆ ಸಾಧಿಸಲಿದೆ.
ಚೀನಾದ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಫ್ಯೂಜಿಯಾನ್ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ?
ಫ್ಯೂಜಿಯಾನ್ ದೇಶದ ಮೊದಲ ವಿಮಾನವಾಹಕ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಯಾಟಪಲ್ಟ್ ಲಾಂಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಭೂ-ಆಧಾರಿತ ವಿಚಕ್ಷಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ, ಮುಂಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಮಾನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರವಾದ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಚೀನಾ ಈಗಾಗಲೇ ಲಿಯಾನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶಾಂಡೊಂಗ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಯುದ್ಧ ವಾಹಕ ವಿಮಾನ ನೌಕೆಗಳಿವೆ. ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಫ್ಯೂಜಿಯನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಲು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಇಳಿಜಾರಾದ ಸ್ಕೀ-ಜಂಪ್ ಡೆಕ್ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲ ಲಿಯಾನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶಾಂಡೊಂಗ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಫ್ಯೂಜಿಯನ್ನ ಕವಣೆಯಂತ್ರಗಳು ಬೆಂಬಲ ವಿಮಾನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರವಾದ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಯುಎಸ್ಎಸ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಆರ್ ಫೋರ್ಡ್ ನಂತರ, ಫ್ಯೂಜಿಯನ್ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಕವಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ವಾಹಕವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಮೇರಿಕನ್ ವಾಹಕ ನೌಕೆಗಳು ಕವಣೆಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಆದರೆ ಹಳೆಯ ನಿಮಿಟ್ಜ್-ವರ್ಗದ ಹಡಗುಗಳು ಉಗಿ-ಚಾಲಿತ ಲಾಂಚರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.
ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ಹಡಗು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಉಗಿ ಕ್ಯಾಟಪಲ್ಟ್ಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹಗುರವಾದ ಡ್ರೋನ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚೀನಾದ KJ-600 ಮುಂಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಿಮಾನ, J-35 ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಫೈಟರ್ ಮತ್ತು J-15T ಹೆವಿ ಫೈಟರ್ನಂತಹ ಭಾರವಾದ ವಿಮಾನಗಳವರೆಗೆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು.
ಮಿತಿಗಳು ಯಾವುವು?
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಚೀನಾದ ಯುದ್ಧ ವಾಹಕ ನೌಕೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಪರಮಾಣು ಚಾಲಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಅವು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಫ್ಯೂಜಿಯನ್ ನೌಕೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು 8,000 ರಿಂದ 10,000 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲುಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ವಾಹಕ ನೌಕೆಗಳು ಪರಮಾಣು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸದೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಗಾತ್ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಫ್ಯೂಜಿಯನ್ ಉಳಿದವುಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ನಿಮಿಟ್ಜ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಡ್-ವರ್ಗ ವಾಹಕಗಳಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 100,000 ಟನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 80,000 ಟನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂರ್ಣ-ಹೊರೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.