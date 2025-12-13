ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕಿದ್ದ ಚೀನಾ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಆಹಾರಕ್ಕೂ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಳಿಗೆಯ ಹಿಂದಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ರಹಸ್ಯ

China Economic Rise: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಹಾರಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟಪಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚೀನಾ, ಇಂದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕಿಂತಲೂ ದುರ್ಬಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚೀನಾ ಹೇಗೆ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿತು ಎಂಬುದರ ಹಿಂದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ರಹಸ್ಯವಿದೆ.
1970ರ ದಶಕದವರೆಗೆ ಚೀನಾ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಬಡ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಿಂದುಳಿದಿತ್ತು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. 1978ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ತಲಾ GDP ಕೇವಲ 155 ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟಿದ್ದು, ಅದು ಆ ಸಮಯದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ತಲಾ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆಯಿತ್ತು.
1949 ನಂತರ ಮಾವೋ ಝೆಡಾಂಗ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ‘ಗ್ರೇಟ್ ಲೀಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತಪ್ಪು ನೀತಿಗಳು ಜಾರಿಯಾದವು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಜನರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಊಟವೂ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಚೀನಾ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ: ಕೊನೆಗೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಬಂತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
1976ರಲ್ಲಿ ಮಾವೋ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ, 1978ರಲ್ಲಿ ಡೆಂಗ್ ಕ್ಸಿಯಾಪಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕಿಂತ ಫಲಿತಾಂಶ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ‘ಬೆಕ್ಕು ಕಪ್ಪಾಗಿರಲಿ ಬಿಳಿಯಾಗಿರಲಿ, ಇಲಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕು’ ಎಂಬ ಅವರ ನಿಲುವು ಚೀನಾದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಮೊದಲಿಗೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ರೈತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ ಪಾಲು ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಉಳಿದ ಲಾಭ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಚೀನಾ ಆಹಾರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಈ ರೀತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ
ಡೆಂಗ್ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯಗಳನ್ನು (SEZ) ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಶೆನ್ಜೆನ್ನಂತಹ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಗರಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದವು. ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ, ಅಗ್ಗದ ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಲಭ್ಯವಾದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಹರಿದುಬಂದವು.
2001ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ WTOಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ, ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು. ಇಂದು ಚೀನಾ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಡತನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದ ಚೀನಾ, ಈಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಜಗತ್ತಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ತೋರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.