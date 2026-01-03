English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ಬೇಕೋ? ಮಕ್ಕಳಾಗದಂತೆ ತಡೆಯೋದು ಈಗ ದುಬಾರಿ!

ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ಬೇಕೋ? ಮಕ್ಕಳಾಗದಂತೆ ತಡೆಯೋದು ಈಗ ದುಬಾರಿ!

China : ಆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಒಂದು ಮಗು ನೀತಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು..ಆದ್ರೀಗ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಪೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಚೀನಾ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ. ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಯಾವ ದೇಶ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಬೇರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 3, 2026, 02:23 PM IST
  • ಇನ್ಮುಂದೆ ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ಔಷಧಗಳು ದುಬಾರಿ
  • ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದಲೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ

ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ಬೇಕೋ? ಮಕ್ಕಳಾಗದಂತೆ ತಡೆಯೋದು ಈಗ ದುಬಾರಿ!

china:  ದಶಕಗಳಿಂದ ದಶಕಗಳಿಂದ ಚೀನಾ ದೇಶವು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ಮಗು ನೀತಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಡೆಯಲಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದೆ.. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮದಿಂದ ಗರ್ಭನಿರೋಧಕವನ್ನು ದುಬಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ..ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ತಗ್ಗಬಾರದು ಅಂತಾ ಪಣತೊಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಿಯರ್.. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ಹೊಸ ವರುಷದಿಂದಲೇ ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.. ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳ ಮೇಲಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.. ಚೀನಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1980 ರಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಮಗು ನೀತಿಯನ್ನು ಚೀನಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಈ  ಜನವರಿ 2026ಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ.ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗರ್ಭನಿರೋಧಕವನ್ನು ದುಬಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಚೀನಾ ದೇಶ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದೆ.. 

ಈ ಹಿಂದೆ ಚೀನಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನವನದ್ನ ಪಡೆದಿತ್ತು..1980 ರಿಂದ 2015 ರವರೆಗೆ, ಚೀನಾದ ಬಹುತೇಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಒಂದು ಮಗು ಆದೇಶವು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗರ್ಭಪಾತ ಮತ್ತು ಸಂತಾನಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.ಆದ್ರೀಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ ಚೀನಾ ದೇಶ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.. ಹಾಗಾಗಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ತೆಗೆದು.. ಪ್ರತಿ ದಂಪತಿ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದೆ..ಹಾಗಾಗಿ ದೆ. ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ದುಬಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಿಯರ್.. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

