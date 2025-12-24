English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲಿದೆ ಚೀನಾದ ಕಣ್ಣು..! ಅಮೆರಿಕದ ಪೆಂಟಗನ್ ವರದಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ

ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲಿದೆ ಚೀನಾದ ಕಣ್ಣು..! ಅಮೆರಿಕದ ಪೆಂಟಗನ್ ವರದಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ

China : ಭಾರತದ ಗಡಿಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಚೀನಾದ ಕಣ್ಣು. ಪೆಂಟಗನ್ ವರದಿಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಯ್ತು ಅಸಲಿ ಚಿತ್ರಣ  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 24, 2025, 12:53 PM IST
  • ಪೆಂಟಗನ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನೀ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ (CCP) ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿಗೂ ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲ
  • ಭಾರತ–ಚೀನಾ ವಾಸ್ತವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆ (LAC) ಕುರಿತು, ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಸಂಘರ್ಷ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಪೆಂಟಗನ್ ವರದಿ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.

Trending Photos

ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರೇ ಮೂರು ʼಮೊಟ್ಟೆʼ ತಿಂದರೆ ಅಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿವರೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಲಾಭ
camera icon10
Eggs Health Benefits
ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರೇ ಮೂರು ʼಮೊಟ್ಟೆʼ ತಿಂದರೆ ಅಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿವರೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಲಾಭ
ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಬೇಡ.. ಹರಳೆಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಎಲೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು! ಮತ್ತೇ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಲ್ಲ..
camera icon7
White Hair
ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಬೇಡ.. ಹರಳೆಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಎಲೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು! ಮತ್ತೇ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಲ್ಲ..
ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಹೆಸರುಗಳಿಸಿ..ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನೇ ತೊರೆದ ನಟಿ ಅಮೃತಾ ರಾಮಮೂರ್ತಿ..!
camera icon6
Acter amrutha ramamurth
ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಹೆಸರುಗಳಿಸಿ..ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನೇ ತೊರೆದ ನಟಿ ಅಮೃತಾ ರಾಮಮೂರ್ತಿ..!
ಭಾರತದ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ಕರೆಯುವ ಹೆಸರು ಒಂದೇಯಾದರೂ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ!
camera icon7
pakistan currency
ಭಾರತದ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ಕರೆಯುವ ಹೆಸರು ಒಂದೇಯಾದರೂ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ!
ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲಿದೆ ಚೀನಾದ ಕಣ್ಣು..! ಅಮೆರಿಕದ ಪೆಂಟಗನ್ ವರದಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ

China : ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಗಡಿಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಚೀನಾ ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಹಕ್ಕು ಮಂಡಿಸುವ ನೀತಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶ ಅಮೆರಿಕದ ಪೆಂಟಗನ್ ವರದಿಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಈ ವರದಿ, ಚೀನಾದ ವಿಸ್ತರಣಾವಾದಿ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಚೀನಾದ ‘ಪ್ರಮುಖ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ’ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ
ಪೆಂಟಗನ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತನ್ನ “ಪ್ರಮುಖ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ” ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. 2049ರ ವೇಳೆಗೆ “ಚೀನೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಹಾನ್ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ” ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ, ವಿವಾದಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಬೀಜಿಂಗ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಚೀನಾದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೈವಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಸೆಂಕಾಕು ದ್ವೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಇದೀಗ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶವೂ ಸೇರಿವೆ. ಇದು ಚೀನಾದ ಉನ್ನತ ನಾಯಕತ್ವದ ವಿಸ್ತರಣಾವಾದಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೆಂಟಗನ್ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ.

ಚೀನಾದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ, ವಿವಾದಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಏಕೀಕರಣ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಚೀನಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಗುರಿಗಾಗಿ, “ಹೋರಾಡಿ ಗೆಲ್ಲುವ” ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಸೇನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಚೀನಾ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಪೆಂಟಗನ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನೀ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ (CCP) ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿಗೂ ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ – CCPಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಂತರಿಕ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಚೀನಾ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, ಕ್ಸಿನ್‌ಜಿಯಾಂಗ್, ಟಿಬೆಟ್ ಮತ್ತು ತೈವಾನ್‌ನಲ್ಲಿನ ವಿರೋಧ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು, “ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದ” ಎಂದು CCP ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿ ಚೀನಾ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತ–ಚೀನಾ ವಾಸ್ತವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆ (LAC) ಕುರಿತು, ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಸಂಘರ್ಷ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಪೆಂಟಗನ್ ವರದಿ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಭೇಟಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಸಂಬಂಧ ಗಾಢವಾಗದಂತೆ, ಚೀನಾ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನೂ ವರದಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
 

ChinaChina core interestsArunachal PradeshPentagon report ChinaChina territorial claims

Trending News