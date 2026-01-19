English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ರಷ್ಯಾಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ ಚೀನಾ: ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಇಸ್‌ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಎಂದ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ದೇಶ!

ರಷ್ಯಾಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ ಚೀನಾ: ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಇಸ್‌ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಎಂದ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ದೇಶ!

ಜಾಗತಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ-ಚೀನಾ ಸ್ನೇಹ ಬಲವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ವ್ಯಾಪಾರದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ. ಚೀನಾ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ರಷ್ಯಾದ ರಫ್ತು ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಚೀನಾದ ದೇಶೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ತನ್ನದೇಯಾದ ವಿದ್ಯುತ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 19, 2026, 02:51 PM IST
  • ವ್ಯಾಪಾರ-ಲಾಭದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಚೀನಾ-ರಷ್ಯಾ ಸ್ನೇಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ
  • ರಷ್ಯಾದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಖರೀದಿಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಚೀನಾ
  • ಚೀನಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇ ಬೆಲೆ

ರಷ್ಯಾಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ ಚೀನಾ: ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಇಸ್‌ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಎಂದ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ದೇಶ!

Russia China trade: ವಿಶ್ವ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹವನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಸ್ನೇಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಒಂದಾಗಿದ್ದರೂ, ವ್ಯಾಪಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ದೇಶವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಖರೀದಿಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪುಟಿನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ನಡುವೆ ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ನಿರ್ಧಾರವು ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ.

ಚೀನಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಬೆಲೆ. ರಷ್ಯಾದ ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ಚೀನಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮ ಲಾಭ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚೀನಾ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಗ್ಗವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟ್ರಂಪ್‌ಗೆ ಟಕ್ಕರ್‌ ಕೊಡಲು ಸಜ್ಜಾದ ಭಾರತ! ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿರುವ ಹಿಂದಿದೆ ದೇಶದ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌

ರಷ್ಯಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ರಫ್ತು ಬೆಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಅವು ಈಗ ಚೀನಾದ ದೇಶೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೆಲೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ಚೀನಾ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಖರೀದಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬೀಜಿಂಗ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆಗಳು 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಚೀನಾದ ದೇಶೀಯ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಅಥವಾ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲವೆಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಪುನರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ.

ಅಡಚಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರಬಹುದು

ಈ ಅಡಚಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಮ್ಮರ್‌ಸಾಂಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಒಪ್ಪಂದವು 2037ರವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಯು ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಚೀನಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Iran Protests: ಇರಾನ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕಾವು.. 5,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸಾ*ವು!

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

