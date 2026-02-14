English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ದೊಡ್ಡಯುದ್ಧದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ! ಪ್ರಬಲ ದೇಶಗಳ ದ್ವೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಬಲಿಪಶುವಾಗುತ್ತಾ?

war update: ಏಷ್ಯಾದ ಎರಡು ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 14, 2026, 12:53 PM IST
  • ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಘರ್ಷದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ
  • ಜಪಾನ್ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ (EEZ) ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಚೀನಾದ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ

war update: ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಘರ್ಷದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ನಡುವೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ದಿನೇದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಜಪಾನ್ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ (EEZ) ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಚೀನಾದ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಜಪಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಗಸಾಕಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 170 ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಡಗು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಜಪಾನಿನ ಗಸ್ತು ಹಡಗು “ಹಕುವೊ ಮಾರು” ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚೀನಾದ ಹಡಗನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಸೂಚಿಸಿತು. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದೇಶ ಪಾಲಿಸದೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಜಪಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಡಗನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ, 11 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಳೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದೆ ಮಳೆರಾಯ

ಈ ಕುರಿತು ಜಪಾನ್ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ Minoru Kihara ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, “ವಿದೇಶಿ ಹಡಗುಗಳಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ” ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಬಂಧಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಚೀನಾ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ಈ ಘಟನೆ ತೈವಾನ್ ವಿಷಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ನಡೆದಿದೆ. 2025ರ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ Sane Takechi, ಚೀನಾ ತೈವಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೆ ಜಪಾನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಚೀನಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನಿಲುವು ತಾಳಿದ್ದು, ಜಪಾನ್‌ಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಟಾಪ್‌ ಲೆಸ್‌ ಆಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿಯೇ ಈಜಬಹುದು..!ಯಾರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ ಫುಲ್‌ ಜಾಲಿ

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಚೀನಾ–ಜಪಾನ್ ನಡುವಿನ ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಏಷ್ಯಾದ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಎರಡು ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ದ್ವೇಷ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ತಕರಾರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 

