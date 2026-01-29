English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ 11 ಜನರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ನೀಡಿದ ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರ! ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ರೌಂಡ್‌ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತೀರಾ?

China Ming family crime : ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆಯು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ 11 ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿರುವುದು ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 29, 2026, 05:43 PM IST
  • ಈ ಕುಟುಂಬವು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್–ಚೀನಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಕಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿತ್ತು
  • ಚೀನಾದ ಝೆಜಿಯಾಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ 11 ಜನರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದೆ

China Ming family crime : ಚೀನಾದ ಝೆಜಿಯಾಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ 11 ಜನರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಕೊಲೆ, ಅಕ್ರಮ ಬಂಧನ, ವಂಚನೆ, ಜೂಜಾಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 14 ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುಟುಂಬವು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್–ಚೀನಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಕಾಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 1.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಂಚನೆ, ಟೆಲಿಕಾಂ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಹಾಗೂ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಂಭೀರ ಖಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ! ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರಾ ಇಮ್ರಾನ್‌ ಖಾನ್?

ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮಿಂಗ್ ಕುಟುಂಬವು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೊಲೆ, ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ, ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ, ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. 2017ರಿಂದ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವು ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅಕ್ರಮ ಕ್ಯಾಸಿನೊಗಳನ್ನೂ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆತಂದವರನ್ನು ಈ ಕುಟುಂಬ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿ, ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವರಿಗೆ ಭೀಕರ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವರ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ತೆಗೆದು ಕೊಲ್ಲಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಲಿಪಶುಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳು ಆರೋಪಿಸಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲಿಪಶುಗಳು ಚೀನಾದ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಲಾವೊಕೈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಇವರ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಡಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಮಿಂಗ್ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಂತರ ಉಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಚೀನಾ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಧ್ಯಂತರ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳು ಬಂದ್‌! ಹಿಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ?

ಚೀನಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನಂತೆ, 11 ಜನರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ, ಐದು ಮಂದಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶದೊಂದಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ 12 ಮಂದಿಗೆ 24 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಬಡ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದ ಕೊಕಾಂಗ್, ಮಿಂಗ್ ಕುಟುಂಬದ ಕಾರಣದಿಂದ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಹಗರಣಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.
 

