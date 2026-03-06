ಇಸ್ರೇಲ್-ಇರಾನ್ ಯುದ್ದದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಆದ ಚೀನಾ..! ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಚೀನಾ ಭಯಪಡುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?

ಟೆಹರಾನ್: ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಚೀನಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎನ್ನುವಂತೆ ಈಗ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯೆ ಚೀನಾ ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಶೇ 7 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಚೀನಾ ತೈವಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಿಲುವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಚೀನಾ ತೈವಾನ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸದಿರುವುದು ಈಗ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೈವಾನ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತ ಅವಧಿ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್: ಪಿಎಫ್ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಚೀನಾದ ವಿಮಾನಗಳು ತೈವಾನ್ನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನುಸುಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ, ತೈವಾನ್ನ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚೀನಾದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.2025 ರಿಂದ ಚೀನಾ ತೈವಾನ್ ಗಡಿಯ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿಗ್ಬಂದನವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಈಗ ಗ್ಲೋಬಲ್ ತೈವಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವಂತೆ 2025 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಚೀನಾ ತೈವಾನ್ ಅನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿಯಲು 14 ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 100-110 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ತೈವಾನ್ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹಾರುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇವರೇ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ
ಈಗ ಅಮೆರಿಕದ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾ 2027 ರ ವೇಳೆಗೆ ತೈವಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದು ತೈವಾನ್ ಕೂಡ ಈ ಗಡುವಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಿಂದ ತೈವಾನ್ ಭಾಗವನ್ನು ಚೀನಾದ ಭಾಗವೆಂದು ಅದು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ತೈವಾನ್ ದೇಶವು ತನ್ನನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಇರಾನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ ರಾಷ್ಟ್ರವೆಂದು ಚೀನಾ ದೇಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಚೀನಾ ಕೇವಲ ಬಾಯಿಮಾತಿನಿಂದ ಹೇಳಿತೆ ಹೊರತು ಇರಾನ್ ದೇಶವನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿಲ್ಲ.
ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ ಚೀನಾ ಈಗ ತೈಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಳವಳವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ದಾಳಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಆಡಳಿತ ಬಂದರೆ ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತನಗೇ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಚೀನಾ ದೇಶದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿದೆ.2025 ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಶೇ 55 ರಷ್ಟು ತೈಲದಲ್ಲಿ ಶೇ 13 ರಷ್ಟು ತೈಲ ಇರಾನ್ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದೆ.