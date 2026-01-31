English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್‌1 ಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಚೀನಾ? ನೆರೆಯ ದೇಶದಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕಿದೆ ಗಂಡಾಂತರ!

China population: ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನಕ್ಷೆ ಈಗ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೀನಾ, ತನ್ನ ನಂಬರ್‌1 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾರತ ಇದೀಗ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ದೇಶವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 31, 2026, 01:11 PM IST
  • ಚೀನಾ ವೃದ್ಧ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಕುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣದ ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ
  • ಇದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ

ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್‌1 ಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಚೀನಾ? ನೆರೆಯ ದೇಶದಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕಿದೆ ಗಂಡಾಂತರ!

China population: ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ ಮೊಳಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷವೂ ಚೀನಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕುಸಿತ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, 2025ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 143 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಜನನಗಳಿಗಿಂತ ಸಾವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಭಾರತವು ಚೀನಾವನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 147 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ್ದು, ಯುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಗುಹಾ ಚಿತ್ರ ಪತ್ತೆ..! ಇತಿಹಾಸ ಮರು ರಚನೆಗೆ ನಾಂದಿ..!

ಚೀನಾ ವೃದ್ಧ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಕುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣದ ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು ಚೀನಾದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು 23% ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. 15 ರಿಂದ 64 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.68 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ದೇಶಕ್ಕೆ “ಡೆಮೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್” ಒದಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರು ದೇಶದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ! ಹೆಚ್ಚು ಬಿಳಿಲೋಹ ಇರುವುದೆಲ್ಲಿ?

ಚೀನಾದ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಒಂದು ಮಗು ನೀತಿ, ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದ ಏರಿಕೆ, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ವಿಳಂಬಿತ ವಿವಾಹಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ, ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಂತಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಜನನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.

ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾದ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವೂ ಹೌದು, ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೂ ಹೌದು. ಯುವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಒದಗಿಸದಿದ್ದರೆ, ಈ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಲಾಭವೇ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡಾಂತರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

