  • ಒಂದು ಕಿಸ್‌ನ ಕಥೆ..ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಕಿಸ್ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಕ್ಯಾಬೋಟ್ ಏನಂದ್ರು..?

coldplay kiss controversy :  ಆಸ್ಟ್ರನೋಮರ್ ಎಚ್‌ಆರ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಕ್ಯಾಬೋಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಓ ಆ್ಯಂಡಿ ಬೈರನ್‌ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್‌ ಸೀನ್‌ 2025 ಜುಲೈ 16 ರಂದು ಭಾರೀ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು..ಅಂದು ವೈರಲ್‌ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ  ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಕ್ಯಾಬೋಟ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Last Updated : Dec 19, 2025, 08:13 PM IST
  • ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಕ್ಯಾಬೋಟ್ ಖ್ಯಾತ Astronomer ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ಆ್ಯಂಡಿ ಬೈರನ್ ಮುತ್ತಿನ ಕಥೆ
  • ಪರಸ್ಪರ ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ವೈರಲ್‌ ಬಳಿಕ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಕ್ಯಾಬೋಟ್ ಫಸ್ಟ್‌ ರಿಯಾಕ್ಷನ್‌

coldplay kiss controversy :  ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್‌ನ ಕೋಲ್ಡ್‌ಪ್ಲೇ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಖ್ಯಾತ Astronomer ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ಆ್ಯಂಡಿ ಬೈರನ್ ಮತ್ತು ಎಚ್‌ಆರ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್‌ ಕ್ಯಾಬೋಟ್‌ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬಯಲಾಗಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿ, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಬೈರನ್ ಮತ್ತು ಎಚ್‌ಆರ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್‌ ಕ್ಯಾಬೋಟ್‌ ತೀವ್ರ ಮುಜುಗರಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು. 

ಕೋಲ್ಡ್‌ಪ್ಲೇ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಕ್ಯಾಬೋಟ್‌ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.  ಅಮೆರಿಕದ ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್‌ಪ್ಲೇ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ವಿಡಿಯೋಯಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರು..ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆಗಳು, ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಂತೆ.ತನ್ನ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್‌ ಕ್ಯಾಬೋಟ್, ತನ್ನ ಆಗಿನ ಬಾಸ್ ಆದಂತಹ ಬೈರನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕುಡಿದು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್‌ ಮೂಮೆಂಟ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆದ ಬಳಿಕ  ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದೇಮೆ..ಈ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಾನೇ ನೇರ ಹೊಣೆ ಅಂದು ನಾನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಬೇಕಿತ್ತು  ಪ್ರಜ್ಞೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮೈಮರೆತು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ..ಇದ್ದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಇಂದಿಗೂ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ.. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ನಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ  ಬೀರಿದೆ ಅಂತಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್  ಕ್ಯಾಬೋಟ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನಿಂದಾಗಿ ಅವಮಾನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇಯಾಕೇ ಬಾಸ್‌ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಕೊಂಡ ನಂತ್ರ ಬೆದರಿಕೆ ಮೇಸೆಜ್‌ ಬರಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ  600 ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆಗಳು ಬಂದಿದೆ. 

ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್‌ ಕ್ಯಾಬೋಟ್‌ಗೆ 14 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಹಾಗೂ ಮಗ ಇದ್ದಾರೆ..ಈ ಇಬ್ಬರು ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಭೀತರಾದರು..ಅವರೇ ಫೋನ್‌ ಸ್ಪೀಕರ್‌ ಆನ್‌ ಮಾಡಿ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನ ಆಲಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಇದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದರು ಅಂತಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್‌ ಕ್ಯಾಬೋಟ್‌ಗೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು..

