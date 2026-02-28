ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ.. ಯುದ್ಧದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ..?

Israel Strikes Iran: ಅಮೆರಿಕ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ವಿನಾಶವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿನ (Red Sea) ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ
ವಿಶ್ವದ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದ ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸುಮಾರು ಶೇ.30ರಷ್ಟು ಈ ಕಿರಿದಾದ ಜಲಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲ ಇದರ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇರಾನ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನ ಮುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ!
ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಬಳಕೆದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.88ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಮದುಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಬರುತ್ತದೆ. ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಲರ್ ಹೆಚ್ಚಳವು ದೇಶದ ಆಮದು ಬಿಲ್ಅನ್ನ ಸುಮಾರು 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $130 ತಲುಪಿದರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುಸಿಯುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ.
ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ
ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗವಾದ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರ ದಾಳಿಗಳು ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಡಗುಗಳು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಎರಡೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ?
ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಾಗ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತೈಲ ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿರುವ ಅಮೆರಿಕವು ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುವುದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.