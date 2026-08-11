Colombia 7.4 magnitude earthquake: ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 7.4 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಕಂಬಗಳು, ಮನೆಗಳು ಧರೆಗೆ ಉರುಳಿದ್ದರಿಂದ 111 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 570 ಜನರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಇತರೆ ನಗರಗಳಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪದಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಸಾವು, ನೋವುಗಳು ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಜನ್ ಗಟ್ಟಲೇ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಏಕಾಏಕಿ ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಬೊಗೋಟಾ (Bogota) ದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಚೋಕೊ (Choco region) ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4,800 ಜನರಿರುವ ಸ್ಯಾನ್ ಜೋಸ್ ಡೆಲ್ ಪಾಲ್ಮರ್ (San Jose del Palmar) ನಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಇತ್ತು. ಅಮೆರಿಕದ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಕಂಪವು 107 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಕೊಲಂಬಿಯಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಚಾದ ಈಕ್ವೆಡಾರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಭೂಕಂಪದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಪೆರೇರಾ ನಗರದಲ್ಲಿ 18 ಜನರು, ಮನಿಜೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲೆ ಡೆಲ್ ಕಾಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 27 ಜನರು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಪೆರೇರಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕುಸಿದ್ದಿದ್ದು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ಸಿಲುಕಿರುವವರ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಹಲವಾರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿವೆ.
ಭೂಕಂಪನದಿಂದ ಮನೆಗಳು, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ಮಾಲ್ಗಳು, ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು, ಗಿಡ, ಮರಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಜೀವ ಉಳಿಸುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ, ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಒಬ್ಬರ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಆಗೋಗಿದೆ. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಕೂಡ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಆದಷ್ಟು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪೊಲೀಸರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪನ ತೀವ್ರತೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಅಂದರೆ 7.4 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಇದೆ ಮೊದಲು ಎಂದು ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯಧಿಕ ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು 2.8 ಮತ್ತು 4.8 ತೀವ್ರತೆಯ ಎರಡು ಕಂಪನಗಳು ಆಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಂಪನಗಳಿಂದ ಅಪಾಯದ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.