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Israel-Iran War: ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಘರ್ಷಣೆ; ಇಸ್ರೇಲ್‌-ಇರಾನ್‌ ನಡುವೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ, ಟ್ರಂಪ್‌ ಕರೆ!

Middle East War: ಇರಾನ್‌ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್‌ ನಡುವೆರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿದಾಳಿಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಆತಂಕ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಈ ದಾಳೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 08, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 03:00 PM IST
Israel-Iran War: ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಘರ್ಷಣೆ; ಇಸ್ರೇಲ್‌-ಇರಾನ್‌ ನಡುವೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ, ಟ್ರಂಪ್‌ ಕರೆ!

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Prajwal B

Prajwal B

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