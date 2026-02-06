ಚಿನ್ನ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಕೇವಲ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಖರೀದಿಸಲು ಬೇಕು 200 ಕೆಜಿ ಬಂಗಾರ!

Costliest Metal Than Gold : ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಕೈಗೆಟುಕದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಆದರೆ ಚಿನ್ನವೇ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಲೋಹ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಲಕ್ಷ ಪಟ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾದ ಲೋಹವೇ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಮ್ (Californium).
ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಮ್ ಖರೀದಿಸಲು ಸುಮಾರು 200 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು 27 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ₹239 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಮ್ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯಂತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ದೊರಕುವ ಲೋಹವಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದು, 1950ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (ಬರ್ಕ್ಲಿ) ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.
ಈ ಲೋಹದ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅದರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಕೆಲವೇ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಮ್ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಸಾಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಬಳಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಇದು ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೂ ಈ ದುಬಾರಿ ಲೋಹಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಮೌಲ್ಯವಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಥೆರಪಿಗೆ, ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಗಣಿಗಳು ಮತ್ತು ತೈಲ ಬಾವಿಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.