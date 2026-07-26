US and Israel: ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ 13ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೊಸ ದಾಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡದಂತರ ಸೇನೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮರುತೆರೆಯುವ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ಒಮಾನ್ನ ಟೆಹ್ರಾನ್ಗೆ ತಲುಪಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಭದ್ರತಾ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಲವು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಾರಣವಾಗಬಲ್ಲವು. ಇರಾನ್ ಯುರೇನಿಯಂ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸೈನಿಕ ದಾಳಿಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ
ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳುಯುರೇನಿಯಂ ಮಿತಿಮೀರಿದೆ ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಪರಮಾಣು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಪಾದಿಸಿವೆ.ಸೈನಿಕ ದಾಳಿಗಳು: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಡೆಗಳು ಇರಾನ್ನ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡುತ್ತಿದೆ.ಹೌದು, ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಕ್ರಿಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ, ಜಂಟಿ ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಇರಾನಿನ ಪರಮಾಣು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿವೆ
ಟೆ ಹ್ರಾನ್ನ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಇರಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್, ಅಮೆರಿಕದ ನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಡಗು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರತಿದಾಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿತು. ಕಾರ್ನೆಗೀ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೀಸ್ನಂತಹ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬಂದ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಇರಾನ್ನ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಿದ ಯುರೇನಿಯಂನ ಗಣನೀಯ ಭಾಗಗಳು ಆಳವಾದ ಭೂಗತ ಜಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ
ದಶಕಗಳಿಂದ, ಇರಾನಿನ ಆಡಳಿತವು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯವನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿದೆ, ಅಮೆರಿಕನ್ನರು, ಇಸ್ರೇಲಿಗಳು, ಅರಬ್ಬರು ಮತ್ತು ತನ್ನದೇ ಆದ ಜನರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ - ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಜಾಲವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗ, ಮುಕ್ತ ಸಂಘರ್ಷವು ತುರ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಗುರಿ ಏನು? ಇರಾನ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮಿತಿಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ಇದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮೀರಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು?
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಉದ್ದೇಶವೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಮೇರಿಕನ್ ನಾಯಕರು ಇರಾನಿನ ಜನರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ "ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು, ಇರಾನಿನ ಜನರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು: "ನಾವು ಮುಗಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ - ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮದಾಗಿರುತ್ತದೆ."
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಈಗ ಏಕೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದವು?
ನಿರ್ಧಾರದ ಸಮಯದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿರಬಹುದು.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ ಮುಗ್ಧ ಇರಾನಿನ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ದಮನ - ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಕೊಂದ ವರದಿ - ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ನಿರಂತರ ದಮನದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಟೆಹ್ರಾನ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಪರಮಾಣು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಂತೆ ಕಂಡುಬಂದವು. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಈ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿತೇ?
ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇರಾನ್ನಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಇರುವ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನದೇ ಆದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಲವನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಅವರ ಆಡಳಿತವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ಗುಪ್ತಚರ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಗಣನೆಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿನವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿದೆ.
ಸನ್ನಿವೇಶವೂ ಮುಖ್ಯ. ದಶಕಗಳಿಂದ, ಇರಾನ್ ಆಡಳಿತವು ಅಮೆರಿಕನ್ನರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಪ್ರಾಕ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ಯುಎಸ್ ಪಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಯುಎಸ್ ಆಡಳಿತಗಳು ಗಂಭೀರ ಬೆದರಿಕೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದೆ. ಆ ಇತಿಹಾಸವು 1979 ರ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 1983 ರ ಬೈರುತ್ನಲ್ಲಿ ಮೆರೈನ್ ಬ್ಯಾರಕ್ಗಳ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ, 1996ರ ಖೋಬರ್ ಟವರ್ಗಳ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಇರಾಕ್, ಸಿರಿಯಾ ಮತ್ತು ಜೋರ್ಡಾನ್ನಾದ್ಯಂತ ಯುಎಸ್ ಪಡೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ದಾಳಿಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಈ ಕುರಿತು ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಮಾತಾನಾಡಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಿಂತ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವುದೇ ಉತ್ತಮ ತಂತ್ರ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.